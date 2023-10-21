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الإعلام العبري: إغلاق معبر رفح بعد عبور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: المساعدات التي تدخل غزة “نقطة في بحر الاحتياجات”

الشروق أونلاين
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الهلال الأحمر الفلسطيني: المساعدات التي تدخل غزة “نقطة في بحر الاحتياجات”
ح.م

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المساعدات التي تدخل اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر، “نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية”.

ودعت مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطينية في تصريح لقناة الجزيرة، “المجتمع الدولي للسماح بإدخال الوقود فورا إلى القطاع”.

من جهته، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، “إن 20 شاحنة ليست كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة، وذلك مع بدء دخول أول قافلة مساعدات عبر معبر رفح، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع”.

ودخلت دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، الذي ظل مغلقا منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”.

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