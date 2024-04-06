الهلال الأحمر يشرف على ختان جماعي لـ400 طفل من الأيتام!

حملاوي تكشف عن تضاعف أرقام العمل الخيري والإنساني خلال رمضان هذه السنة

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، ليلة الجمعة عن استفادة أزيد من 400 طفل من المبادرة التي قامت بها اللجان المحلية لولاية الجزائر، من أجل ختان الأطفال الأيتام والعائلات المحتاجة، كما أشارت إلى أن أرقام العملية التضامنية للهلال الأحمر تضاعفت ثلاث مرات خلال هذا الشهر، وهذا راجع حسبها لارتفاع الحس الإنساني للمتطوعين، وكذا التحام الشعب الجزائري حول العملية التضامنية.

وأعلنت حملاوي على هامش الحفل الذي أقيم على شرف العائلات المستفيدة من الختان الجماعي بنادي الموقع للجيش الوطني، عن منح “العضوية الشرفية” بالهلال الأحمر الجزائري للأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي، نظير المجهودات التي ساهم بها اتحاد التجار في إنجاح المبادرات الخيرية والعمل الإغاثي والإنساني خلال شهر رمضان لهذه السنة، والمساهمة بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات في تسليم هبة تضامنية للهلال الأحمر تمثلت في نحو 90 ألف قطعة من ملابس العيد، ستقدم للمعوزين والأيتام، كما سيتم التبرع بجزء منها إلى الأطفال بقطاع غزة، وهي المبادرة التي تعكس تضامن الجزائر الدائم والمستمر حكومة وشعبا مع الأشقاء الفلسطينيين.

وبدوره اعتبر بدريسي أن التشريف الذي تلقاه من قبل رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، نجاح للعملية التضامنية، مشيرا إلى أن هدف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، هو مرافقة ومساندة جميع الهيئات الخيرية على رأسها الهلال الأحمر، والذي يعتبر “درع الدولة” في العمل الإنساني والخيري، وأضاف بدريسي أن عمل الإتحاد تمثل في تأطير كل الهبات التضامنية، وكذلك حثّ التجار على الانخراط في هذا المسعى النبيل على حد وصفه، مردفا أن منحه العضوية الشرفية بالهلال الأحمر، هو بمثابة تشريف لـ2 مليون تاجر وحرفي والذين سيكونون بدورهم متطوعين في هذه المنظمة الخيرية، وعلى استعداد تام من أجل دعم جهود الدولة في العمل التضامني والإنساني والخيري على مدار السنة.

من جهة أخرى، أشاد بدريسي في تصريح لـ”الشروق” بالنتائج الإيجابية التي حققت خلال رمضان لهذه السنة، من خلال التحكم الجيد في الأسواق من حيث الوفرة والأسعار، ويعود ذلك حسب المتحدث، إلى تجسيد التزام رئيس الجمهورية بتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال زيادة الأجور والمعاشات وفي نفس الوقت رفع نسبة التموين، ووفرة السلع واستقرار في الأسعار.

يذكر أن الهلال الأحمر نظم ليلة الجمعة والمصادفة لليلة 27 من رمضان، حفل ختان جماعي لفائدة الأطفال الأيتام والعائلات المحتاجة، بنادي الموقع للجيش الشعبي الوطني، بحضور عدد من إطارات الدولة وممثلين عن الأجهزة العسكرية، بالإضافة إلى فنانين وممثلين عن المجتمع المدني.