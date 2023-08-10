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الجزائر
عبر شحن 5 طائرات عسكرية..

الهلال الأحمر يقدم مساعدات للمتضررين من الفيضانات في إن قزام

الشروق أونلاين
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الهلال الأحمر يقدم مساعدات للمتضررين من الفيضانات في إن قزام
مساعدات الهلال الأحمر الجزائري للمتضررين من الفيضانات بإن قزام

كشف الهلال الأحمر الجزائري، الخميس، عن شحن 5 طائرات عسكرية من المساعدات لفائدة المتضررين من الفيضانات في ولاية إن قزام. 

وجاء في الصفحة الرسمية للهلال الأحمر الجزائري على “فسبوك”:

تنفيذا لتعليمات السلطات العليا و بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ،شحن 5 طائرات عسكرية من المساعدات لأهلنا المتضررين من الفياضانات في ولاية إن قزام.

وكشف ذات المنشور أنّ هذه المساعدات المقدمة للمتضررين من الفيضانات بالولاية نفسها، تتمثل في خيم وأدوية وأفرشة ومواد غذائية وملابس.

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