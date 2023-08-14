الهلال السعودي يحدد موعد تقديم نيمار

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي اقترب من ترسيم صفقة النجم البرازيلي نيمار، على أن يتم تقديمه للجماهير هذا الأربعاء.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نيمار سيخضع للفحص الطبي في باريس، تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي.

🚨🚨صحيفة “سبورت” الكتالونية: انتهت آمال انضمام نيمار إلى برشلونة هذا الصيف.. اللاعب في طريقه إلى #الهلال“.https://t.co/9MlQArpsEl — محمد حمدي (@mo7amed4287) August 14, 2023

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال سيقدم نيمار الأربعاء المقبل، في حدث ضخم بالرياض.

Al Hilal are preparing formal documents to be checked on Monday in order to get Neymar Jr deal done 🚨🔵🇧🇷 #Neymar Player already approved the move, two year contract — lawyers will be on it. Al Hilal already booked medical tests; waiting for Ney’s camp final green light. pic.twitter.com/EH9VZgeodX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023

ومن جهته قال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، ، على حسابه بـ”تويتر”: “يعمل محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل”.

نيمار يقترب من الهلال السعودي

وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد أكدت الأحد أن صفقة انتقال نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي، باتت وشيكة للغاية.

وحسب شبكة “RMC سبورت” فإن الناديين الباريسي والسعودي اتفقا على كافة بنود الصفقة في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن المفاوضات بين الهلال وباريس سارت بسرعة كبيرة في الساعات الأخيرة.

🚨 INFO RMC SPORT : Neymar est proche de rejoindre le club d’Al-Hilal en Arabie Saoudite.https://t.co/XMdvEmRgZu pic.twitter.com/UkkOOz6MA4 — RMC Sport (@RMCsport) August 13, 2023

كما أشارت الشبكة إلى أن النجم البرازيلي، لا يمانع فكرة اللعب في الدوري السعودي، ويتبقى فقط قراره الأخير والاتفاق على راتبه.

وذكرت قناة TF1 الفرنسية أن إدارة الهلال تسابق الزمن لإتمام التعاقد مع نيمار.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility. Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

ومن جهته أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان والهلال جارية، مضيفا أن نيمار يغريه العرض المالي المقدم من طرف النادي السعودي.