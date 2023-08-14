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رياضة

الهلال السعودي يحدد موعد تقديم نيمار

عمر سلامي
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الهلال السعودي يحدد موعد تقديم نيمار
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البرازيلي نيمار

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي اقترب من ترسيم صفقة النجم البرازيلي نيمار، على أن يتم تقديمه للجماهير هذا الأربعاء.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نيمار سيخضع للفحص الطبي في باريس، تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي.

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال سيقدم نيمار الأربعاء المقبل، في حدث ضخم بالرياض.

ومن جهته قال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، ، على حسابه بـ”تويتر”: “يعمل محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل”.

نيمار يقترب من الهلال السعودي

وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد أكدت الأحد أن صفقة انتقال نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي، باتت وشيكة للغاية.
وحسب شبكة “RMC سبورت” فإن الناديين الباريسي والسعودي اتفقا على كافة بنود الصفقة في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن المفاوضات بين الهلال وباريس سارت بسرعة كبيرة في الساعات الأخيرة.

كما أشارت الشبكة إلى أن النجم البرازيلي، لا يمانع فكرة اللعب في الدوري السعودي، ويتبقى فقط قراره الأخير والاتفاق على راتبه.

وذكرت قناة TF1 الفرنسية أن إدارة الهلال تسابق الزمن لإتمام التعاقد مع نيمار.

ومن جهته أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان والهلال جارية، مضيفا أن نيمار يغريه العرض المالي المقدم من طرف النادي السعودي.

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