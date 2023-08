الهلال السعودي يحدد موعد تقديم نيمار

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي اقترب من ترسيم صفقة النجم البرازيلي نيمار، على أن يتم تقديمه للجماهير هذا الأربعاء.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نيمار سيخضع للفحص الطبي في باريس، تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي.

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال سيقدم نيمار الأربعاء المقبل، في حدث ضخم بالرياض.

Al Hilal are preparing formal documents to be checked on Monday in order to get Neymar Jr deal done 🚨🔵🇧🇷 #Neymar

Player already approved the move, two year contract — lawyers will be on it.

Al Hilal already booked medical tests; waiting for Ney’s camp final green light. pic.twitter.com/EH9VZgeodX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023