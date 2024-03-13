الهلال السعودي يحقق رقما قياسيا ويدخل موسوعة “غينيس”

بات نادي الهلال السعودي صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بـ28 فوزا متتاليا في البطولات الرسمية، حسب موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وجاء ذلك بعد فوز الهلال على نادي الاتحاد السعودي بثنائية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بملعب “الجوهرة المشعة”، ليتفوق برباعية نظيفة في مجموع المباراتين، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

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واستطاع الهلال بفوزه كسر رقم نادي ذا نيو سينتس الويلزي الذي تحقق في عام 2016.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة، متفوقا على النصر بفارق 12 نقطة، بعد انقضاء 23 جولة.

الأندية التي حققت أطول سلسلة انتصارات في التاريخ:

1- الهلال السعودي – 2024 (28 فوزا).

2- ذا نيو سينتس الويلزي – 2016 (27 فوزا).

3- أياكس الهولندي – 1971-1972 (26 فوزا).

4- أياكس الهولندي – 1955 (25 فوز).

5- كوريتيبا البرازيلي – 2011 (24 فوزا).

6- بايرن ميونخ الألماني – 2020 (23 فوزا).

7- ريال مدريد الإسباني – 2014 (22 فوزا).

8- مانشستر سيتي الإنجليزي – 2020-2021 (21 فوزا).

9- رينجرز الاسكتلندي – 2013 (20 فوزا).