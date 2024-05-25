الهلال السعودي يدخل موسوعة “غينيس” بأطول سلسلة انتصارات متتالية

دخل نادي الهلال السعودي، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.

وحقق النادي السعودي أطول سلسلة انتصارات في التاريخ بـ34 فوزا متتاليا في كل البطولات خلال الفترة من 25 سبتمبر 2023 حتى 11 أفريل 2024.

وفاز الهلال خلال تلك الفترة بـ 20 مباراة بالدوري، و9 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس الملك، إضافة إلى مباراتين في كأس السوبر السعودي.

🎬 “غينيـس” الموسوعة الأكبر عالميـًا.. بالمجـد تشهد لك 💪🏼💙#الهلال pic.twitter.com/6t52gHVLjP — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 24, 2024

وتم الإعلان عن تسجيل رقم الهلال في موسوعة “غينيس” خلال احتفالات الفريق بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

وسلمت ممثلة موسوعة “غينيس” الشهادة إلى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال.

وبتحقيقه هذا الرقم القياسي، تجاوز الهلال الرقم السابق المسجل باسم فريق نيو سينتس الويلزي، الذي حقق 27 انتصارا متتاليا عام 2016.

وتوقفت سلسلة انتصارات الهلال المتتالية بعد الخسارة أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا برباعية مقابل هدفين، في أفريل الماضي.