-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الهلال السعودي يدخل موسوعة “غينيس” بأطول سلسلة انتصارات متتالية

عمر سلامي
  • 358
  • 0
الهلال السعودي يدخل موسوعة “غينيس” بأطول سلسلة انتصارات متتالية
ح.م
الهلال السعودي يدخل موسوعة "غينيس"

دخل نادي الهلال السعودي، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.

وحقق النادي السعودي أطول سلسلة انتصارات في التاريخ بـ34 فوزا متتاليا في كل البطولات خلال الفترة من 25 سبتمبر 2023 حتى 11 أفريل 2024.

وفاز الهلال خلال تلك الفترة بـ 20 مباراة بالدوري، و9 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس الملك، إضافة إلى مباراتين في كأس السوبر السعودي.

وتم الإعلان عن تسجيل رقم الهلال في موسوعة “غينيس” خلال احتفالات الفريق بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

وسلمت ممثلة موسوعة “غينيس” الشهادة إلى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال.

وبتحقيقه هذا الرقم القياسي، تجاوز الهلال الرقم السابق المسجل باسم فريق نيو سينتس الويلزي، الذي حقق 27 انتصارا متتاليا عام 2016.

وتوقفت سلسلة انتصارات الهلال المتتالية بعد الخسارة أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا برباعية مقابل هدفين، في أفريل الماضي.

مقالات ذات صلة
لماذا حرم رؤساء “الفاف” أنفسهم من خبرة سعدان طيلة سنين

لماذا حرم رؤساء “الفاف” أنفسهم من خبرة سعدان طيلة سنين

بِالفيديو: وزير السكن يكشف عن تاريخ تدشين ملعب الدويرة

بِالفيديو: وزير السكن يكشف عن تاريخ تدشين ملعب الدويرة

ماندريا يحلم بفريق كبير وبيتكوفيتش يبحث له عن منافس

ماندريا يحلم بفريق كبير وبيتكوفيتش يبحث له عن منافس

الجزائرية جلال صفية تتوج بالذهبية في البطولة العالمية

الجزائرية جلال صفية تتوج بالذهبية في البطولة العالمية

إسكندر عثماني يتوّج بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر

إسكندر عثماني يتوّج بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر

بِالفيديو: بن طالب يرفض التقاط صورة جماعية تُروّج للشواذ

بِالفيديو: بن طالب يرفض التقاط صورة جماعية تُروّج للشواذ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد