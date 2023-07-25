الهلال السعودي يرد على تعليق أسطورة كرة السلة بشأن عرض مبابي
رد نادي الهلال السعودي على تعليق أسطورة نادي ميلووكي باكس الأمريكي لكرة السلة، يانيس أنتيتوكومبو، حول العرض المقدم للنجم الفرنسي، كيليان مبابي.
وكتب يانيس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نادي الهلال.. يمكنكم التعاقد معي، فأنا أشبه مبابي كثيرا”.
You’re welcome to join us as a fan, Giannis 😎#AlHilal 💙 https://t.co/oemNQN4J8s
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2023
وأعاد حساب الهلال على “تويتر” نشر التغريدة وجاء فيها: “أهلا وسهلا بك كمشجع يانيس”.
بدوره تفاعل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع رسالة نجم كرة السلة، وأعاد نشر التغريدة مصحوبة ب 13 رمزا ضاحكا.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/hKhqYXC7tH
— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 24, 2023
وذكرت تقارير صحفية أن الهلال قدم عرضا بقيمة 300 مليون يورو لضم مبابي من باريس سان جيرمان.