الهلال السعودي يرد على تعليق أسطورة كرة السلة بشأن عرض مبابي

رد نادي الهلال السعودي على تعليق أسطورة نادي ميلووكي باكس الأمريكي لكرة السلة، يانيس أنتيتوكومبو، حول العرض المقدم للنجم الفرنسي، كيليان مبابي.

وكتب يانيس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نادي الهلال.. يمكنكم التعاقد معي، فأنا أشبه مبابي كثيرا”.

You’re welcome to join us as a fan, Giannis 😎#AlHilal 💙 https://t.co/oemNQN4J8s

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2023