الهلال السعودي يريد سليماني

أوضحت تقارير صحافية فرنسية أن البرتغالي، ليوناردو جارديم، مدرب فريق الهلال السعودي ، يريد ضم المهاجم الجزائري، إسلام سليماني، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي..

ليكون ضمن مشروعه الجديد مع حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويرتبط الجزائري الدولي (32 عاما) بعقد يمتد لـ30 من جوان 2022، وتبلغ قيمته السوقية ثلاثة ملايين يورو، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” الألماني العالمي، المختص في انتقالات اللاعبين وقيمتهم السوقية.

وسبق أن لعب إسلام سليماني تحت إشراف المدرب البرتغالي في ناديي سبورتينج لشبونة البرتغالي، وموناكو الفرنسي. وسبق أن لعب سليماني لأندية ليستر سيتي ونيوكاسل الإنجليزيين، فناربخشه التركي، شباب بلوزداد الجزائري، إضافة لأندية سبورتينج لشبونة، وموناكو وحاليا مع أولمبيك ليون. من جهة أخرى، أكدت صحيفة مكسيكية أن مونتيري المكسيكي يرغب في كسب خدمات الأرجنتيني لوسيانو فييتو مهاجم الهلال، وأنه مستعد لدفع ستة ملايين دولار.