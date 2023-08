الهلال السعودي يعلن عن صفقة ضخمة جديدة

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميا مع المهاجم الصربي لنادي فولهام الإنجليزي ألكسندر ميتروفيتش، إلى غاية عام 2026.

ونشر الحساب الرسمي للهلال السعودي صورا للاعب بالقميص الأزرق، مرفقاً إياها بتعليق “ميتروفيتش هلاليًا حتى 2026″ و”ميتروفيتش قادم إلى كبير آسيا”.

The Blue looks good on you, MITRO 🔵⚪️#Mitro_Hilali 💙 pic.twitter.com/rWDeD487y6

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 19, 2023