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رياضة

الهلال السعودي يعلن عن صفقة ضخمة جديدة

عمر سلامي
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الهلال السعودي يعلن عن صفقة ضخمة جديدة
ح.م
ألكسندر ميتروفيتش

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميا مع المهاجم الصربي لنادي فولهام الإنجليزي ألكسندر ميتروفيتش، إلى غاية عام 2026.
ونشر الحساب الرسمي للهلال السعودي صورا للاعب بالقميص الأزرق، مرفقاً إياها بتعليق “ميتروفيتش هلاليًا حتى 2026″ و”ميتروفيتش قادم إلى كبير آسيا”.


وذكرت تقارير صحافية أن نادي الهلال وافق على دفع مبلغ 53 مليون يورو، للظفر بخدمات اللاعب البالغ 28 عامًا.


وسينضم المهاجم الصربي إلى العديد من النجوم البارزين في الهلال، في مقدمتهم البرازيلي نيمار، والسنيغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش والبرازيلي مالكوم.

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