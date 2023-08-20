الهلال السعودي يعلن عن صفقة ضخمة جديدة
أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميا مع المهاجم الصربي لنادي فولهام الإنجليزي ألكسندر ميتروفيتش، إلى غاية عام 2026.
ونشر الحساب الرسمي للهلال السعودي صورا للاعب بالقميص الأزرق، مرفقاً إياها بتعليق “ميتروفيتش هلاليًا حتى 2026″ و”ميتروفيتش قادم إلى كبير آسيا”.
The Blue looks good on you, MITRO 🔵⚪️#Mitro_Hilali 💙 pic.twitter.com/rWDeD487y6
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 19, 2023
وذكرت تقارير صحافية أن نادي الهلال وافق على دفع مبلغ 53 مليون يورو، للظفر بخدمات اللاعب البالغ 28 عامًا.
🎬 #ميتروڤيتش_هلالي.. القصـة كاملة 💙#الهلال pic.twitter.com/xzsZY984bP
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 19, 2023
وسينضم المهاجم الصربي إلى العديد من النجوم البارزين في الهلال، في مقدمتهم البرازيلي نيمار، والسنيغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش والبرازيلي مالكوم.
📄 “ميتروڤيتـش” هلاليًا حتى 2026م ✍🏻💙#ميتروڤيتش_هلالي pic.twitter.com/H6itoEmqcd
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 19, 2023