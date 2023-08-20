الهلال السعودي يعلن عن صفقة ضخمة جديدة

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميا مع المهاجم الصربي لنادي فولهام الإنجليزي ألكسندر ميتروفيتش، إلى غاية عام 2026.

ونشر الحساب الرسمي للهلال السعودي صورا للاعب بالقميص الأزرق، مرفقاً إياها بتعليق “ميتروفيتش هلاليًا حتى 2026″ و”ميتروفيتش قادم إلى كبير آسيا”.

The Blue looks good on you, MITRO 🔵⚪️#Mitro_Hilali 💙 pic.twitter.com/rWDeD487y6 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 19, 2023



وذكرت تقارير صحافية أن نادي الهلال وافق على دفع مبلغ 53 مليون يورو، للظفر بخدمات اللاعب البالغ 28 عامًا.



وسينضم المهاجم الصربي إلى العديد من النجوم البارزين في الهلال، في مقدمتهم البرازيلي نيمار، والسنيغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش والبرازيلي مالكوم.