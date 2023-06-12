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رياضة

الهلال السعودي يغري نيمار بمزايا عقد رونالدو

عمر سلامي
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الهلال السعودي يغري نيمار بمزايا عقد رونالدو
أرشيف
البرازيلي نيمار

أكدت تقارير صحفية، بأن وفدا من الهلال السعودي، سافر إلى باريس لمعرفة موقف النجم البرازيلي نيمار جونيور، من الانتقال إلى النادي.

وقالت شبكة “سي بي إس سبورتس” الأمريكية، أن الهلال يغري نيمار بالحصول على نفس المزايا التي يتلقاها كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، وأبرزها حصوله على 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأبرزت الشبكة أن الهلال مستعد كذلك لدفع 45 مليون يورو لنادي باريس سان جرمان للتخلي عن نيمار، وأشارت إلى أن المفاوضات بين الناديين لم تنطلق بعد.

ويرغب نادي الهلال في التعاقد مع النجم البرازيلي، لتعويض صفقة ميسي الذي قرّر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

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