الهلال السعودي يغري نيمار بمزايا عقد رونالدو

أكدت تقارير صحفية، بأن وفدا من الهلال السعودي، سافر إلى باريس لمعرفة موقف النجم البرازيلي نيمار جونيور، من الانتقال إلى النادي.

وقالت شبكة “سي بي إس سبورتس” الأمريكية، أن الهلال يغري نيمار بالحصول على نفس المزايا التي يتلقاها كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، وأبرزها حصوله على 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

موقع سي بي أس سبورتس: المهاجم البرازيلي، نيمار (31 عاما)، الذي انتقل إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة ضخمة، عام 2017، لا تزال الأغلى في تاريخ كرة القدم، على “رادار” نادي #الهلال السعودي.

وقالت مصادر إن الهلال يجري اتصالات بمعسكر نيمار من أجل التوصل إلى اتفاق للانتقال… pic.twitter.com/CRlVZml7Jn — عبد العزيز الخميس (@alkhames) June 11, 2023

وأبرزت الشبكة أن الهلال مستعد كذلك لدفع 45 مليون يورو لنادي باريس سان جرمان للتخلي عن نيمار، وأشارت إلى أن المفاوضات بين الناديين لم تنطلق بعد.

ويرغب نادي الهلال في التعاقد مع النجم البرازيلي، لتعويض صفقة ميسي الذي قرّر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.