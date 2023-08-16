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رياضة

الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع المغربي بونو

عمر سلامي
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الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع المغربي بونو
أرشيف
ياسين بونو

أكدت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي اقترب من التعاقد مع حارس إشبيلية، المغربي ياسين بونو.

وقال خبير سوق الانتقال في أوروبا فابريزيو رومانو، أن الهلال أتم اتفاقه مع النادي الإسباني على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو”.

وأضاف فابريزيو رومانو: “يتم حاليا مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب، حول عقد مدته 3 سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي الأمور الليلة”.

وتمكن الهلال السعودي، من حسم عدة صفقات أبرزها صفقة النجم البرازيلي نيمار.

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