الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع المغربي بونو

أكدت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي اقترب من التعاقد مع حارس إشبيلية، المغربي ياسين بونو.

وقال خبير سوق الانتقال في أوروبا فابريزيو رومانو، أن الهلال أتم اتفاقه مع النادي الإسباني على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو”.

Al Hilal have reached an agreement with Sevilla to sign Yassine Bono on €19m fixed fee plus add-ons up to €21m package 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Personal terms being discussed on three year deal as final green light expected after tonight.

Bono, focused on SuperCup then time to agree. pic.twitter.com/2WkY0rjlCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023