الهلال السعودي يقدم عرضا خرافيا لضم مبابي

أكدت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا رسميا لباريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي.

وحسب الصحفي المتخصص في الانتقالات، فابريزيو رومانو فإن الهلال قدم عرضا قيمته 300 مليون يورو.

وأضاف الصحفي الإيطالي عبر حسابه على “تويتر” : “لا محادثات من جانب اللاعب”.

كما أكد خبير الانتقالات أن باريس سان جيرمان لا يزال مقتنعا بأن مبابي قد وافق بالفعل على الشروط مع ريال مدريد بعقد جاهز.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦

Understand it’s worth €300m — record fee.

No talks on player side.

⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023