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رياضة

الهلال السعودي يقدم عرضا خرافيا لضم مبابي

عمر سلامي
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الهلال السعودي يقدم عرضا خرافيا لضم مبابي
أرشيف
كيليان مبابي

أكدت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا رسميا لباريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي.

وحسب الصحفي المتخصص في الانتقالات، فابريزيو رومانو فإن الهلال قدم عرضا قيمته 300 مليون يورو.

وأضاف الصحفي الإيطالي عبر حسابه على “تويتر” : “لا محادثات من جانب اللاعب”.

كما أكد خبير الانتقالات أن باريس سان جيرمان لا يزال مقتنعا بأن مبابي قد وافق بالفعل على الشروط مع ريال مدريد بعقد جاهز.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الهلال تقدم بعرض بقيمة 200 مليون يورو، وأضافت أن النادي الباريسي وافق على العرض.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن رد مبابي واضح، وهو أنه لا يفكر في الرحيل عن باريس للانتقال إلى فريق آخر غير ريال مدريد.

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