الهلال السعودي يقلب الطاولة على الوداد المغربي في مونديال الأندية

احتفال لاعبي الهلال السعودي بِهدف مُسجّل ضدّ الوداد المغربي.

تأهّل فريق الهلال السعودي مساء السبت إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعد تجاوزه عقبة المضيف الوداد المغربي.

وفاز الهلال على الوداد بِواقع ركلات الترجيح (3-5)، بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (1-1).

وكان النادي المحلّي الوداد المغربي مُتقدّما في النتيجة بِهدف سجّله في الدقيقة الـ 52، وعاد الهلال السعودي من بعيد، وعادل الكفّة بِهدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+4).

وطرد الحكم إيفان بارتون من السلفادور لاعب فريق الوداد يحي جبران في الوقت بدل الضّائع (90+1)، وأيضا منافسه محمد كانو من نادي الهلال بعد ثلاث دقائق من ذلك.

وتابع المدافع الدولي الجزائري حسين بن عيادة المباراة، من دكّة بدلاء فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وشهدت هذه المباراة أعمال شغب، بِسبب سوء التنظيم المغربي لِمثل هذا النوع من التظاهرات الرياضية الكبيرة.

ويلعب الهلال السعودي نصف نهائي مونديال الأندية أمام نادي فلامينغو البرازيلي، الثلاثاء المقبل.