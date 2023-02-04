-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الهلال السعودي يقلب الطاولة على الوداد المغربي في مونديال الأندية

الشروق الرياضي
  • 103
  • 0
الهلال السعودي يقلب الطاولة على الوداد المغربي في مونديال الأندية
ح.م
احتفال لاعبي الهلال السعودي بِهدف مُسجّل ضدّ الوداد المغربي.

تأهّل فريق الهلال السعودي مساء السبت إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعد تجاوزه عقبة المضيف الوداد المغربي.

وفاز الهلال على الوداد بِواقع ركلات الترجيح (3-5)، بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (1-1).

وكان النادي المحلّي الوداد المغربي مُتقدّما في النتيجة بِهدف سجّله في الدقيقة الـ 52، وعاد الهلال السعودي من بعيد، وعادل الكفّة بِهدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+4).

وطرد الحكم إيفان بارتون من السلفادور لاعب فريق الوداد يحي جبران في الوقت بدل الضّائع (90+1)، وأيضا منافسه محمد كانو من نادي الهلال بعد ثلاث دقائق من ذلك.

وتابع المدافع الدولي الجزائري حسين بن عيادة المباراة، من دكّة بدلاء فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وشهدت هذه المباراة أعمال شغب، بِسبب سوء التنظيم المغربي لِمثل هذا النوع من التظاهرات الرياضية الكبيرة.

ويلعب الهلال السعودي نصف نهائي مونديال الأندية أمام نادي فلامينغو البرازيلي، الثلاثاء المقبل.

مقالات ذات صلة
قندوز سيعود لحراسة المرمى أمام السنغال

قندوز سيعود لحراسة المرمى أمام السنغال

رئيس شباب بلوزداد يرقص على حبلَين

رئيس شباب بلوزداد يرقص على حبلَين

هذا ما قاله موتسيبي حول حظوظ الجزائر في احتضان كان 2025

هذا ما قاله موتسيبي حول حظوظ الجزائر في احتضان كان 2025

بِالفيديو: هكذا احتفل شعيبي مع أنصار تولوز بِالفوز على تروا

بِالفيديو: هكذا احتفل شعيبي مع أنصار تولوز بِالفوز على تروا

هذا هو ترتيب المنتخب الجزائري للملاكمة عالميا

هذا هو ترتيب المنتخب الجزائري للملاكمة عالميا

رئيس “الفيفا” يغيب عن افتتاح مونديال الأندية بِالمغرب

رئيس “الفيفا” يغيب عن افتتاح مونديال الأندية بِالمغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد