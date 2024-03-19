الهلال السوداني يتلقى الموافقة للمشاركة في الدوري التنزاني

أعلن نادي الهلال السوداني لكرة القدم، تلقيه موافقة مبدئية للمشاركة في الدوري التنزاني بداية من الموسم المقبل.

وتلقى نادي الهلال ردا رسميا على الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد التنزاني يطلب من خلاله المشاركة في الدوري المحلي.

وكشف “الهلال” في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” أن النادي تلقى موافقة مبدئية من الاتحاد التنزاني لكرة القدم، على مشاركة الفريق ضمن منافسات الدوري التنزاني.

يأتي ذلك بعدما أرسل الهلال عدة خطابات للعديد من الاتحادات الإفريقية يطلب خلالها اللعب في الدوريات المحلية الخاصة بها في ظل توقف الدوري السوداني.

وتوقفت الأنشطة الرياضية بما فيها كرة القدم في السودان منذ فترة، بسبب أحداث الحرب التي تعيشها البلاد في انتظار استقرار الأوضاع.

وتسعى عدة أندية سودانية للعب في دوريات بلدان أخرى مجاورة بسبب توقف الدوري هناك.