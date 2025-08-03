الهند تتجاهل تحذيرات ترامب وتواصل شراء النفط الروسي

كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، تجاهل السلطات الهندية، تحذيرات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مغبة استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي.

وأكدت الوكالة الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، احجام السلطات الهندية اصدار تعليمات لمصافي تكرير النفط العمومية والخاصة بوقف شراء النفط الروسي.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الى تجاوز صعوبات تلبية احتياجات الهند من الطاقة، والحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع موسكو، مزوّدها الرئيس بالسلاح الحديث.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فضلت الهند تعزيز وارداتها من النفط الروسي منخفض السعر، جراء تخلّي الاتحاد الأوروبي عن واردات النفط الروسي بمستويات كبيرة.

ويوم الأربعاء الماضي، انتقد الرئيس الأمريكي، استمرارها الهند في شراء معظم معداتها العسكرية والطاقوية من روسيا، فارضا على نيو دلهي، تعريفة جمركية مفاجئة بنسبة 25%، مهددا بفرض عقوبة إضافية عليها بسبب علاقاتها الوثيقة مع موسكو.