الهند تثير ذعرا في الأسواق الدولية بسبب هذا القرار

تسببت الهند في إحداث ذعر في الأسواق الدولية، بعد أن قررت حظر صادراتها من الأرز لخفض أسعاره محليا والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات.

وأعلنت الهند، التي تمثل شحناتها 40 بالمائة من صادرات الأرز عالمياً، القرار الخميس لخفض الأسعار المحلية التي ارتفعت في الأسابيع الماضية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة؛ إذ يهدد الطقس المتقلب الإنتاج.

وكشف تجار دوليون لوكالة رويترز أن أسعار الأرز سترتفع أكثر في سوق التصدير ومن المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى من الزيادة نحو 50 دولاراً للطن، وقد يصل إلى 100 دولار أو أكثر.

ويتزامن قرار الهند حظر تصدير الأرز مع زيادات كبيرة تشهدها سوق القمح العالمية؛ ما جدد المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقفزت أسعار القمح العالمية بأكثر من عشرة بالمائة خلال الأسبوع لتسجل أكبر زيادة أسبوعية، بينما يزيد على 16 شهراً.

ويعد الأرز عنصراً غذائياً أساسياً لأكثر من 3 مليارات شخص. وتُنتج آسيا ما يقرب من 90 بالمائة من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه. ومن المحتمل أن يؤدي نمط الطقس الجاف المصاحب لظاهرة “النينو” إلى تراجع الإمدادات.

وارتفعت الأسعار الدولية للأرز وهو عنصر أساسي رئيسي في العالم، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وتأثير ظاهرة “النينو” المناخية على غلات الأرز.

وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض باستثناء الأرز “بسمتي” نحو ربع إجمالي صادراتها من الأرز.

وصدرت البلاد العام الماضي 10.3 مليون طن من الأرز الأبيض غير البسمتي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وحذرت شركة «غرو إنتيليجنس»، التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام، من أن قرار الهند قد “يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز.”

وأضافت أن من المتوقع أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر؛ لأنها تواجه بالفعل تضخماً هائلاً في أسعار المواد الغذائية.