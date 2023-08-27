الهند تدعو لضم الإتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20

دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لضم الإتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، هذا يوم الأحد 27 أوت 2023..

دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى ضم الإتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20. وستعقد مجموعة الـعشرين التي تضم 19 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوربي قمتها المقبلة في 9 و10 سبتمبر بنيو دلهي.

رئيس الوزراء الهندي وخلال منتدى “ب 20” للأعمال والذي تستضيفه العاصمة الهندية نيو دلهي أيام 25 إلى 27 أوت، وهو المنتدى الذي يسبق قمة دول العشرين، أكد على دعوة الإتحاد الإفريقي للقمة القادمة للمجموعة.

ناريندرا مودي قال اليوم الأحد 27 أوت “لقد دعونا الإتحاد الإفرقي بغية منحه العضوية الكاملة” في مجموعة العشرين. وقد سبق لرئيس الوزراء الهندي وأن راسل مجموعة العشرين في شهر جوان الماضي مقترحا عليهم ضم الإتحاد الإفرقي للمجموعة.

مودي قال أيضا أن العالم “تغيّر كثيرا بعد كوفيد-19، ولم يعد بإمكانه النظر إلى سلسلة التوريد العالمية كما كانت”. ليضيف “لذلك يخوض العالم اليوم صراعا مع هذه المسألة، وأودّ أن أؤكد أن الحل لهذه المشكلة هو الهند”.

وقبل رئيس الوزراء الهندي فقد سبق للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأن دعا إلى التحاق الإتحاد الإفريقي بمجموعة الـ20 كعضو دائم. وكان هذا شهر ديسمبر 2022.

فقال بايدن أثناء القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن عن ضم الإتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20 :”لقد مرّ وقت طويل، لكن سيأتي هذا اليوم في النهاية”.

وتضم مجموعة العشرين أغنى الدول في العالم، وتتكون من كل من : الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، روسيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا، السعودية، أستراليا، إسبانيا، كندا، تركيا، الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، وإندونيسيا. بالإضافة إلى الإتحاد الأوربي.