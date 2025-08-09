الهند ترد على ترامب وتوقف صفقات أسلحة ضخمة مع أمريكا

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، عن ايقاف الهند لخططها المتعلقة باستيراد الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، كردٍّ على قرار دونالد ترامب، القاضي برفع الرسوم الجمركية على نيو دلهي الى 50 %.

وحسب المصدر ذاته، أوقفت نيودلهي خططها لشراء مركبات وطائرات عسكرية أمريكية جديدة، وفقا لثلاثة مسؤولين هنود مطلعين على الأمر، وهو ما يُعدّ أول علامة ملموسة على استياء الهند بعد أن أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على صادراتها.

وبرّر الرئيس الأمريكي قراره، بمواصلة الهند شراء النفط الروسي، ما يجعلها وفق تعبيره، داعما رئيسيا لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وقال مصدران لـ”رويترز” إن الهند كانت تخطط لإرسال وزير الدفاع راجناث سينغ إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة للإعلان عن بعض المشتريات ، لكن تلك الرحلة ألغيت.

وقال اثنان من الأشخاص إنّ الوزير سينغ، كان يخطط أيضا للإعلان عن شراء ست طائرات استطلاع من طراز بوينج بي 8 آي وأنظمة دعم للبحرية الهندية خلال رحلته التي تم إلغاؤها الآن، ووفقا للمسؤولين، وصلت المحادثات حول شراء الطائرة في صفقة مقترحة بقيمة 3.6 مليار دولار إلى مرحلة متقدمة.

وأحالت بوينج ولوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس الاستفسارات إلى الحكومتين الهندية والأمريكية، في حين لم ترد شركة Raytheon على طلب للتعليق.

وعقب نشر “رويترز” لهذا الخبر، أصدرت الحكومة الهندية بيانا نسبته إلى مصدر في وزارة الدفاع واصفت التقارير الإخبارية عن توقف مؤقت في المحادثات بأنها “كاذبة وملفقة”، وقال البيان أيضا إن المشتريات تتقدم وفقا لـ “الإجراءات القائمة”.

وقالت دلهي التي أقامت شراكة وثيقة مع أمريكا في السنوات الأخيرة إنها مستهدفة بشكل غير عادل وإن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التجارة مع موسكو عندما يكون ذلك في مصلحتهم.

ذكرت رويترز لأول مرة أن المناقشات حول مشتريات الهند من مركبات سترايكر المقاتلة التي أجرتها جنرال دايناميكس لاند سيستمز وصواريخ جافلين المضادة للدبابات التي طورتها شركة رايثيون ولوكهيد مارتن، تم إيقافها مؤقتا بسبب التعريفات.