الهند تفرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على صادراتها من الأرز

باستثناء "أرز بسمتي"

فرضت الحكومة الهندية ضريبة جديدة بنسبة 20 بالمئة، على صادراتها من الأرز بجميع أنواعه، باستثناء “أرز بسمتي”.

وتشمل الضريبة الجديدة نحو 80 بالمئة من إجمالي صادرات الهند السنوية من الأرز إلى دول العالم.

وتبلغ حصة الهند نحو 40 بالمئة في سوق الأرز العالمية. وهي أكبر مُصدري هذه المادة الغذائية الرئيسية في موائد عدّة بلدان.

ففي عام 2022 الماضي، صدّرت البلاد الآسيوية 22 مليون طن من الأرز. في حين يبلغ حجم التجارة العالمية من هذا الغذاء 56 مليون طن.

ويرشّح خبراء لوكالة رويترز أسعار الأرز الآسيوي للمزيد من الارتفاع عقب القرار الهندي الأخير. بعد ذلك المسجّل في بداية أوت، عند أعلى مستوى خلال نحو 15 عاما.