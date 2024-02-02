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الهند تُطلق سراح “حمامة” سُجنت بتهمة التجسس

الشروق أونلاين
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الهند تُطلق سراح “حمامة” سُجنت بتهمة التجسس
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أفرجت الشرطة الهندية عن “حمامة”، مشتبه بها، بتهمة التجسس لصالح دولة أخرى بعد احتجازها لمدة 8 أشهر وأطلقتها في البرية.

وقالت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا”، إن السلطات أفرجت عن الحمامة التي تزعم السلطات الهندية أنها متورطة في التجسس لصالح الصين.

وبدأت أزمة الحمامة في ماي الماضي عندما تم الإمساك بها بالقرب من ميناء في مومباي مع ربط حلقتين في ساقيها، وكتب بهما كلمات تبدو صينية.

واشتبهت الشرطة في تورط الحمامة بالتجسس، واحتجزتها وأرسلتها في وقت لاحق إلى مستشفى “باي ساكارباي دينشو بيتي” للحيوانات في مومباي.

في النهاية، تبين أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، وهربت وشقت طريقها إلى الهند.

ونقلت الحمامة- بإذن من الشرطة – إلى “جمعية بومباي للرفق بالحيوان”، والتي أطلق الأطباء هناك سراحها الثلاثاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشتبه فيها الشرطة الهندية في طائر.

أطلقت سلطات الشطر الهندي من كشمير حمامة مملوكة لصياد باكستاني عام 2020 بعد أن خلص تحقيق أن الطائر- الذي حلق عبر الحدود المدججة بالسلاح بين الدولتين المسلحتين نوويا- لم يكن جاسوسا.

تم الإمساك بحمامة أخرى بعد العثور عليها وفي قدمها رسالة تهديد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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