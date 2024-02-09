الهند: خمسة قتلى وعشرات الجرحى في مواجهات بعد هدم مدرسة إسلامية ومصلى

انتشار رجال الأمن بعد يوم من المواجهات شمال الهند.

قتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات في مواجهات في شمال الهند، وهذا بعد هدم مدرسة إسلامية ومصلى، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وعملية الهدم هذه ليست الأولى في الهند، بل تندرج في سياق عمليات مماثلة أخرى. حيث يستهدف القوميون الهندوس بشكل متزايد المؤسسات الدينية الإسلامية منذ تولى رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة قبل عقد من الزمن.

وقامت السلطات في ولاية أوتاراخند الشمالية بهدم مدرسة إسلامية ومصلى، يوم أمس الخميس 8 فيفري، بذريعة إنشائهما دون ترخيص.

ونقلت الوكالة عن المسؤولة المحلية، فاندانا سينغ، قولها أن خمسة أشخاص قتلوا كما خضع العشرات من المصابين للعلاج في “مختلف المستشفيات” نتيجة للمواجهات في مقاطعة هالدواني.

وأضافت أن قوات الأمن تلقت أوامر “بإطلاق النار على مثيري الشغب فورا”.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي السكان الهندوس يهتفون بشعارات مناهضة للمسلمين ويلقون الحجارة على الحشد.

وقطعت السلطات المحلية في هالداواني خدمات الانترنت وأغلقت المدارس كما فرضت حظر التجول ومنعت التجمعات الكبير، كما تم استقدام عناصر أمن من أجزاء أخرى من الولاية.