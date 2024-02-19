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رياضة

الهولندية بول تحطم رقمها العالمي في سباق 400 متر داخل القاعات (فيديو)

عمر سلامي
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الهولندية بول تحطم رقمها العالمي في سباق 400 متر داخل القاعات (فيديو)
ح.م
العداءة الهولندية فيمكي بول

حطمت العداءة الهولندية فيمكي بول، بطلة العالم مرتين، رقمها القياسي العالمي، في سباق 400 متر داخل القاعات، في بطولة هولندا.

وسجلت العداءة البالغ عمرها 23 عاما، زمنا قدره 49.24 ثانية، بفارق 0.02 ثانية عن الرقم القياسي السابق الذي سجلته على نفس المضمار قبل عام.

وقطعت فيمكي بول مسافة السباق في أقل من 50 ثانية داخل القاعات للمرة السادسة في مسيرتها.

وقالت بول بعد السباق: “إنه حلم تحقق أن أسجل رقما قياسيا جديدا ومن الرائع أن يستمتع كل هؤلاء المشجعين الهولنديين بأجمل رياضة في العالم”.

وتسعى العداءة الهولندية للفوز بلقب في بطولة العالم داخل القاعات لأول مرة الشهر المقبل.

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