الهولندية بول تحطم رقمها العالمي في سباق 400 متر داخل القاعات (فيديو)

حطمت العداءة الهولندية فيمكي بول، بطلة العالم مرتين، رقمها القياسي العالمي، في سباق 400 متر داخل القاعات، في بطولة هولندا.

وسجلت العداءة البالغ عمرها 23 عاما، زمنا قدره 49.24 ثانية، بفارق 0.02 ثانية عن الرقم القياسي السابق الذي سجلته على نفس المضمار قبل عام.

🤯🌍 Por si alguien se perdió ayer el WR de Femke Bol… ¡49.24 en 400 metros en pista corta! ¡Qué maravilla de atleta! #CORREDOR\ pic.twitter.com/8oAmvYUlTr — CORREDOR\ (@soycorredor_es) February 19, 2024

وقطعت فيمكي بول مسافة السباق في أقل من 50 ثانية داخل القاعات للمرة السادسة في مسيرتها.

وقالت بول بعد السباق: “إنه حلم تحقق أن أسجل رقما قياسيا جديدا ومن الرائع أن يستمتع كل هؤلاء المشجعين الهولنديين بأجمل رياضة في العالم”.

وتسعى العداءة الهولندية للفوز بلقب في بطولة العالم داخل القاعات لأول مرة الشهر المقبل.