الهوية العربية واللّغة الأصلية من بين شروط التّسجيل 

الإعلان عن فتح باب التّسجيل للأفلام المشاركة في مهرجان وهران الدّولي:

أعلنت محافظة مهرجان وهران للفيلم العريي عن فتح باب تقديم للتّسجيل في قائمة الأفلام للدّورة 12 ،الّتي سوف تقام من 4 إلى 10 أكتوبر 2024، والّتي تضمّ فئة الأفلام الرّوائية الطّويلة والوثائقية الطّويلة وكذا الأفلام الرّوائية القصيرة، وهذا من خلال التّسجيل عبر رابط المهرجان.

وعلى أن تكون المشاركة، مطابقة للشّروط التي حدّدها القائمون على هذا المهرجان، على غرار، أن تكون الأفلام من إنتاج سنة 2023ٍ و 2024، ولم يسبق لها المشاركة في مهرجانات جزائرية من قبل، ولم تبث على أيّ قناة تليفزيونية أو عبر المنصّات الرّقمية، بالإضافة، أن يحمل الفيلم المشارك هوية عربية من جهة الإنتاج والإخراج، على أن يحدّد الفيلم قيد الإنجاز الموعد النّهائي لجاهزيته. كما اشترط القائمون على المهرجان، أن تقدّم الأفلام بلغتها الأصلية، وإن كان ناطقة بغير اللّغة العربية يشترط إدراج ترجمة نصّية أو دبلجة باللّغة العربية، على أن يملأ المشارك، استمارة التّسجيل عبر الموقع الرّسمي للمهرجان، على أن يكون آخر أجل لاستقبال الأفلام بتاريخ 4 أوت 2024.

وهذا وقد عبّر محافظ المهرجان الفنّان عبد القادر جريو، أن الدّورة سوف تعرف تميّزا كبيرا وهذا باستقطاب الأسماء الجديدة في السّينما العربية، وكذا جعل هذه التّظاهرة، نافذة واسعة على المشهد السّينمائي العربي، بالإضافة إلى جعلها، قاعد صلبة لدعم الصّناعة السّينمائية في الجزائر، والعالم العربي ككل، كما سوف يكون هذا المهرجان محطّة سياحة بامتياز للتّعريف بالتّراث السّياحي في وهران وكذا في الجزائر ككل، من خلال البرنامج المسطّر رفقة السّلطات المحلية.

وللذّكر فإنّ مهرجان وهران الدّولي للفيلم العربي، تمّ تأسيسه عام 2007، ويعتبر نافذة كبيرة على السّينما العربية، كما يحمل بعدا دوليا من خلال برامجه المتنوّعة إلى جانب العروض والنّدوات والنّقاشات والورشات، وتحتضنه مدينة وهران بالغرب الجزائري، ويعود خلال هذه الدّور 12 بعد الانقطاع لعدة سنوات.