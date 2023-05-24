الهيدروجين الأخضر.. ورقة قوّة للجزائر مع أوروبا

خلال منتدى الأعمال الجزائري البرتغالي.. الرئيس تبون يعلن بداية الإنتاج:

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، أن الجزائر انطلقت في إنتاج الهيدروجين الأخضر وأنها ستعرض على الجانب الأوروبي شراكة اقتصادية في هذا المجال مستقبلا.

وأكد الرئيس تبون خلال إشرافه على المنتدى الاقتصادي الجزائري-البرتغالي، خلال اليوم الثالث من زيارته إلى لشبونة، أن “الجزائر انطلقت في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن برنامج تطوير قطاع الطاقات المتجددة، وأنها ستقوم بعرض منتجها على الدول الأوروبية في إطار “شراكة اقتصادية مستقبلية”.

وشدد بالمناسبة على أن “القانون الجديد للاستثمار الذي أكد انه يحمي المستثمر الأجنبي ويضمن استقرار الإطار القانوني المنظم للاستثمار”، داعيا رجال الأعمال من البلدين إلى “التوافق بشأن سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار مستقبل مشترك في المجال الاقتصادي يرتقي إلى جودة العلاقات السياسية والإنسانية بين الدولتين والشعبين”.

وأضاف أن البرتغاليين “يعرفون جيدا مستوى مناخ الأعمال بالجزائر ويمارسون نشاطاتهم بارتياح”، مشيرا إلى “النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الجزائري، على غرار تجاوز قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات 7 مليار دولار خلال السنة الماضية والتطلع إلى بلوغ 13 مليار دولار مستقبلا”.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، خلال المنتدى “الاهتمام البالغ” الذي توليه البرتغال لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر التي قال أنها من “أقوى الاقتصاديات في القارة الإفريقية وتحظى بمناخ أعمال جذاب وهي من أهم مموني البرتغال بالطاقة”.

وأوضح أن “العلاقات بين البلدين متينة جدا سياسيا واقتصاديا”، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس تبون إلى البرتغال من شأنها “توطيد العلاقات بشكل أعمق”.

وشدد على ضرورة “تعزيز الشراكة بين المتعاملين في البلدين، لاسيما في قطاعات الصناعة الصيدلانية والنقل البحري والطاقة وكذا الطاقات المتجددة”.

ويهدف هذا المنتدى الذي نظمه كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار، بمشاركة قرابة 60 رجل أعمال جزائريين وبرتغاليين، إلى التقريب بين المستثمرين من البلدين وبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة وكذا إعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي.

ويتكون وفد رجال الأعمال الجزائريين من متعاملين من القطاعين العمومي والخاص، ينشطون في قطاعات مختلفة على غرار الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية وتكنولوجيات الاتصال والصناعة الصيدلانية، إلى جانب مجالات أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بمساعي ضمان الأمن الغذائي.

وخلال اليوم الثالث من الزيارة، أشرف الرئيس تبون رفقة رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، بلشبونة، على مراسيم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات الشراكة والتعاون بين الجزائر والبرتغال.

ووقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، رفقة نظيره البرتغالي، جواو غوميز كرافينيو، على مذكرة تفاهم في مجال الحوكمة الرقمية وعصرنة الإدارة وبرنامج تبادل ثقافي للفترة 2023-2025 وكذا إعلان نوايا لتعزيز التعاون الثنائي.

كما وقع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، رفقة وزير الاقتصاد والبحر البرتغالي، أنطونيو كوستا سيلفا، على مذكرة تفاهم تتعلق بالمؤسسات الناشئة والابتكار.