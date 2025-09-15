الهيدروجين والوقود المستدام.. الجزائر تشارك في اجتماعات دولية بأوساكا

شارك ممثل وزارة المحروقات والمناجم في اجتماعين وزاريين بمدينة أوساكا اليابانية، تمحورا حول مستقبل الوقود البديل والهيدروجين كخيارين استراتيجيين لمواجهة تحديات المناخ والطلب العالمي على الطاقة.

وحسب بيان للوزارة الوصية، شارك المدير العام للاستشراف بوزارة المحروقات والمناجم، ميلود مجلد، بصفته ممثلاً لوزير الدولة محمد عرقاب، في أشغال اجتماعين وزاريين حول “الوقود البديل للنقل البحري والجوي” و”طاقة الهيدروجين 2025″.

وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري حول الوقود البديل، أكد مجلد على أهمية التحول إلى مصادر طاقة أنظف، مشيراً إلى أن قطاعي النقل البحري والجوي يساهمان بنحو 7% من الانبعاثات الكربونية العالمية.

وأوضح أن الجزائر شرعت فعلاً في تبني حلول بديلة مثل الميتانول الإلكتروني والغاز الطبيعي المميع، إلى جانب إدخال تكنولوجيا الدفع المزدوج (DFDE) في أسطولها البحري، ما سيساهم في تقليص استهلاك الطاقة والانبعاثات.

كما كشف ممثل الجزائر عن مشاريع قيد الإنجاز لإنشاء محطات للتخزين والتموين بالوقود النظيف في ميناءي أرزيو وسكيكدة، في إطار دعم تنافسية النقل البحري المستدام.

وفي قطاع الطيران، أشار إلى إطلاق مشروع نموذجي بالتعاون مع الخطوط الجوية الجزائرية لإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) من بقايا التكرير والزيوت المستعملة، بهدف تقليص انبعاثات الطيران والوفاء بالالتزامات البيئية الدولية.

أما في مداخلته خلال اجتماع الهيدروجين، فقد سلط المتحدث ذاته الضوء على المكانة المركزية التي يحظى بها الهيدروجين ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي، مبرزاً أن الجزائر تعتمد خطة من ستة محاور تشمل التشريعات، بناء القدرات، التصنيع المحلي، التمويل والاستثمار، التعاون الدولي، وتطوير البنية التحتية للتصدير.

وأوضح أن الجزائر تعمل على مشاريع نموذجية لإنتاج وتصدير ما بين 30 إلى 40 تيراواط/ساعة من الهيدروجين ومشتقاته بحلول عام 2040، بما يغطي 10% من احتياجات أوروبا ويعزز موقع الجزائر كمصدر إقليمي رئيسي للطاقة النظيفة.

وفي ختام مداخلتيه، جدد مجلد التزام الجزائر بتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات النقل والطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني وتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا وحوض المتوسط.