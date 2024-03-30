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الجزائر
ضبط محجوزات تفوق قيمتها 15 مليار سنتيم:

الوادي: الإطاحة بجماعة إجرامية وحجز 70 كغ من الكيف المعالج

الشروق أونلاين
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الوادي: الإطاحة بجماعة إجرامية وحجز 70 كغ من الكيف المعالج
أرشيف/ح. م

أطاحت مصالح الدرك الوطني في الوادي بجماعة إجرامية مختصة في التهريب والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري اليوم، السبت 30 مارس.

وتمكنت مصالح الدرك من توقيف 04 أشخاص وحجز أسلحة وذخيرة حربية متمثلة في مسدس رشاش نوع كلاشينكوف ومسدس آلي.

كما قامت بحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ70 كلغ و300 ألف كبسولة من المهلوسات، إضافة إلى ضبط مبلغ مالي يقدر بـ250 مليون سنتيم وسبعة مركبات ودراجة نارية ومحجوزات تفوق قيمتها 15 مليار سنتيم، حسب ذات المصدر.

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