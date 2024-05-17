الوادي: تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات  

تمكن عناصر الدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة دولية متكونة من 19 شخصا، منهم 16 رعية أجنبية، مختصة في تهريب السيارات من دولة مجاورة للجزائر.

وأفاد بيان للدرك الوطني، الخميس، أن وقائع القضية تعود إلى “قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي بتوقيف حافلة على متنها ستة رعايا أجانب، على أساس دخول كل شخص منهم على متن مركبة خاصة به، مع نيتهم بمغادرة أرض الوطن بطريقة غير شرعية عبر الشريط الحدودي على أن يتركوا المركبات الخاصة بهم داخل الجزائر”.

وأضاف البيان بأنه و”بعد تشديد المراقبة من طرف أفراد الدرك الوطني بالوادي ومراقبة وسائل النقل الخاصة والعمومية، وصل العدد إلى 16 رعية أجنبية، ينتهجون الأسلوب الإجرامي في مجال تهريب المركبات المستعملة بطريقة احتيالية وطرحها للسير في التراب الوطني الجزائري بعد تزوير ملفاتها القاعدية والحصول على فوائد مالية مضاعفة”.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن عملية التهريب “تتم على مراحل بين بيع، شراء واتفاق وبطرق مختلفة باستعمال وسائل الاتصال أو الوسائل الإلكترونية أو مباشرة بعد التقاء الطرفين في الجزائر والدول المجاورة، على أن يتكفل الطرف الأجنبي (بارونات تهريب السيارات) بمهمة تعيين السواق وتحديد وكالات السيارات من أجل إرسالها إلى الجزائر، بينما يتكفل البارون الجزائري بالتحضير المسبق لبطاقات تسجيل المركبات على أساس رقم تسلسلها في الطراز المرسل من طرف الأجنبي”.

و”بعد تزوير الملفات القاعدية لهذه السيارات، يتم استخراج بطاقات التسجيل وانجاز لوحات الترقيم للمركبات المراد إدخالها من طرف الأجنبي الذي يستقبله الطرف الجزائري، حيث تسمح هذه التحضيرات بإثبات الوضعية القانونية للسيارة”.

وتبعا لذلك، فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي تحقيقا في القضية، حيث سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور الانتهاء من التحقيق.