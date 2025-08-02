الوادي: نحو إطلاق خطوط نقل برية دولية نحو تونس

أعلن وزير النقل السعيد سعيود، والذي يقوم اليوم السبت 2 أوت، بزيارة عمل وتفقد لولاية الوادي رفقة المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، عن إطلاق خطوط نقل برية دولية نحو تونس، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.

فبعد أن استمع الوزير لعرض تقني حول واقع النقل البري بالولاية، أعلن الوزير عن التحضير لإطلاق خطوط نقل برية دولية نحو تونس، دعمًا للتبادل التجاري، السياحي، بين البلدين الشقيقين.

كما شدّد الوزير على ضرورة تعزيز الرقابة التقنية على المركبات بمختلف أنواعها، للحد من حوادث المرور، مثمنًا في الوقت ذاته جهود السلطات المحلية في هذا المجال.