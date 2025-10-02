الوافدون الجدد إلى بيت “الخضر”.. مَن هم؟

تدعّم المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم بِأربعة لاعبين جدد، سيحضرون المحطة الدولية لِشهر أكتوبر الحالي.

وبدا أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش جلب هذا الرّباعي، بِسبب هشاشة الجبهة الخلفية لـ “الخضر”، حيث تلقّت شباك “محاربي الصحراء” 17 هدفا في ظرف 16 مباراة رسمية وودية أشرف عليها التقني السويسري. أي أكثر بِقليل من هدف في كل لقاء.

1- لوكا زيدان:

– حارس مرمى بِعمر 27 سنة، تخرّج من المدرسة الكروية الشهيرة لِنادي ريال مدريد المعروفة بِتسمية “كاستيا”.

– والده أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان من أصول جزائرية، وأمّه إسبانية.

– فضلا عن عديد المقابلات الأخرى، يحمل في جعبته 17 مباراة في “الليغا” وكأس إسبانيا.

– طوله 1.83م، وهنا يقترب إلى حدّ كبير من البنية المورفولوجية لِألكسندر أوكيجة.

– يرتبط مع نادي غرناطة من القسم الثاني الإسباني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

– خاض في الموسم الجديد 6 لقاءات من أصل 7 مواجهات لِفريقه غرناطة، في بطولة إسبانيا للقسم الثاني. وبِتاريخ الأحد الماضي، نال جائزة رجل مباراة المضيف نادي هويسكا (الفوز بـ 0-1).

– لعب في إسبانيا فقط على مستوى الأندية، وكانت أبرز المحطات مع ريال مدريد. كما ارتدى زي منتخب فرنسا للفئات الصغرى، وساهم في إحراز أصاغر “الديكة” كأس أوروبا أشبال نسخة 2015.

2- سمير شرقي:

– وُلد بِفرنسا في شهر فيفري من عام 1999، من أسرة جزائرية مهاجرة تنتمي إلى ولاية تلمسان.

– ينشط في مركز قلب دفاع، ويستعمل قدمه اليمنى.

– يرتدي زي نادي باريس، بعد أن تخرّج من مدرسة فريق أوكسير الفرنسيَين.

– لعب في الموسم الجديد 5 مواجهات من أصل 6 لقاءات لِنادي باريس، في بطولة فرنسا للقسم الأول، وخاض كل المقابلات أساسيا.

– يتمتّع بِبنية مورفولوجية حسنة تُناسب الخط الخلفي، على غرار الطول الفارع بـ 1.88م.

– لم يسبق له أن مثّل ألوان أيّ منتخب، وفي كلّ الأصناف.

– ملامحه تُذكّر بِاللاعب “اللّغز” المدافع حبيب بلعيد، الذي جلبته “الفاف” عشية مونديال 2010، وحضر هذه المنافسة العالمية دون أي يُشارك في أيّ لقاء، ثم تبخّر! كما يُشبه لاعب الخط الخلفي إلياس حساني (“الخضر” ما بين 2017 و2019). ونُشدّد هنا على أن الأمر يتعلّق بِالملامح وليس التنبّؤ بِعروضه المستقبلية.

3- رفيق بلغالي:

– أبصر النور بِبلجيكا في جوان 2002، من أسرة جزائرية مهاجرة.

– يلعب في منصب مدافع أيمن، كما يُمكنه تأدية أدوار هجومية، مستعملا قدمه اليُمنى.

– التحق بِعمر 10 سنوات بِالمدرسة الهولندية الشهيرة التابعة لِنادي آيندهوفن.

– بعد تجربتَين على مستوى الأكابر في بطولة بلجيكا بِقسمَيها الثاني والأوّل، مع ناديَي لوميل وميخلن، التحق في الصيف الماضي بِفريق هيلاس فيرونا الإيطالي بِعقد، تنقضي مدّته في صيف 2029.

– لعب في الموسم الجديد 8 لقاءات في بطولتَي بلجيكا وإيطاليا مع ناديَي ميخلن وهيلاس فيرونا. يوجد بينها 6 مواجهات خاضها أساسيا.

– ارتدى زي منتخب وحيد، وهو الأولمبي الجزائري في عام 2022.

4- مهدي دورفال:

– وُلد بِفرنسا في فيفري 2001، من أم جزائرية، وأب من لا رينيون، وهي جزيرة تقع في المحيط الهندي وتابعة للسيادة الفرنسية.

– ينشط في منصب مدافع أيمن، مع امتلاك خاصية مداعبة الكرة بِالقدمَين.

– بعد تمثيله لِألوان فرق مغمورة في فرنسا، التحق في صيف 2022 بِنادي باري الإيطالي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026.

– خاض كل لقاءات فريقه باري في الموسم الجديد، وعددها 7 مواجهات، بِرسم بطولة إيطاليا للقسم الثاني وكأس هذا البلد. وشارك في كل المقابلات أساسيا، وسجّل هدفا.

– على غرار بلغالي، لعب دورفال لِمنتخب وحيد وهو الأولمبي الجزائري في عام 2023.

– تعرّض في الموسم الماضي لِهتافات عنصرية (من بعض المشجعين العنصريين وأحد اللاعبين المنافسين)، استدعت تدخل السلطات المحلية لمدينة باري، وتضامنها معه.