-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الانتخابات التشريعية: إيداع 35 شخصا الحبس بتهم تتعلق بالتزوير
الجزائر

الوالي السابق موسى غلاي أمام القضاء مجددا

نوارة باشوش
  • 238
  • 0
الوالي السابق موسى غلاي أمام القضاء مجددا

‎برمج القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، محاكمة الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي المشتبه تورطه في ملف فساد يوم 12 جويلية الداخل.

ويتابع غلاي بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية 01/06 منه على غرار منح امتيازات غير مبررة من خلال منح عقار، واستغلال النفوذ.

وقد سبق أن أدين غلاي من طرف قضاء مجلس بومرداس بـ 12 سنة حبسا نافذا و4 سنوات من طرف مجلس قضاء الجزائر، وبـ 4 سنوات في قضيتي المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل.‎

مقالات ذات صلة
حالة الطقس ليوم الاثنين: أجواء حارة على المناطق الداخلية ووسط الصحراء

حالة الطقس ليوم الاثنين: أجواء حارة على المناطق الداخلية ووسط الصحراء

الأولياء.. استنفارٌ وتوتر طيلة أيام البكالوريا

الأولياء.. استنفارٌ وتوتر طيلة أيام البكالوريا

اللواء عبد الغني هامل مجددا أمام المحكمة العليا

اللواء عبد الغني هامل مجددا أمام المحكمة العليا

اكتشاف سلالة جزائرية لفيروس كورونا مجرد “إشاعة”

اكتشاف سلالة جزائرية لفيروس كورونا مجرد “إشاعة”

تجديد منحة الطلبة بالخارج.. وزارة التعليم العالي توضح

تجديد منحة الطلبة بالخارج.. وزارة التعليم العالي توضح

مختص في علم الأوبئة: اكتشفنا سلالة جزائرية متحورة لفيروس كورونا

مختص في علم الأوبئة: اكتشفنا سلالة جزائرية متحورة لفيروس كورونا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد