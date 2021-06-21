الوالي السابق موسى غلاي أمام القضاء مجددا

‎برمج القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، محاكمة الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي المشتبه تورطه في ملف فساد يوم 12 جويلية الداخل.

ويتابع غلاي بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية 01/06 منه على غرار منح امتيازات غير مبررة من خلال منح عقار، واستغلال النفوذ.

وقد سبق أن أدين غلاي من طرف قضاء مجلس بومرداس بـ 12 سنة حبسا نافذا و4 سنوات من طرف مجلس قضاء الجزائر، وبـ 4 سنوات في قضيتي المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل.‎