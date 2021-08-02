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الجزائر

الوالي السابق موسى غلاي يمثل أمام محكمة سيدي أمحمد

الشروق أونلاين
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الوالي السابق موسى غلاي يمثل أمام محكمة سيدي أمحمد

يمثل، الإثنين، أما محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، المتابع بتهم تتعلق بالفساد.

ويتابع الوالي السابق رفقة 13 شخصا آخر من بينهم مسؤولون سابقون بالولاية وكذا إطارات من قطاعات أخرى على غرار السياحة، البيئة والصناعة بتهم أهمها منح استثمارات للغير بطرق مخالفة للقانون، مثل منح مشروع استثماري لانجاز حظيرة للتسلية بولاية تيبازة، تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات ومنح امتيازات للغير.

وتجدر الإشارة إلى أن والي تيبازة السابق مولى غلاي يقبع حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير.

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