الوالي المنتدب لبوزريعة: سيتم اعتماد طريقة جديدة لفرز النفايات بالعاصمة قريبا

كشف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة حصحاص نورالدين، عن إطلاق مشروع جديد يتعلق بـ”الفرز الانتقائي للنفايات” على مستوى المنازل، مشيرا إلى وجود دراسة تقوم بها مصالح البلديات وديوان الوطني للنفايات للخروج بإستراتيجية تساهم في تثمين النفايات، ستكون بلدية الأبيار نموذجا لها.

وأوضح الوالي المنتدب حصحاص نورالدين، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة على مستوى بلديه الأبيار، أن مشروع فرز النفايات الانتقائي على مستوى المنازل سيسهل من مهام المؤسسات المتخصصة في جمع النفايات.

وأشار المتحدث إلى إن تطبيق المشروع على أرض الواقع سيكون بالتنسيق مع الديوان الوطني للنفايات من خلال تثمين النفايات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية.

وأكد حصحاص إن مثل هذه المشاريع تساهم بالدرجة الأولى بفتح باب جديد للمداخيل لخزينة للبلديات والولاية بعد قيام مؤسسة” نات كوم ” واكسترانت” ببيع المواد المسترجعة للمساهمة في عملية تدويرها.