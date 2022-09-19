الوالي يتفقد ملعب هدفي ميلود تحضيرا لاستقبال أشبال بلماضي

"الخضر" سيحلون بوهران بداية من الثلاثاء

قام، الإثنين، والي وهران سعيد سعيود بزيارة تفقدية قادته إلى المركب الأولمبي الجديد ميلود هدفي ببلقايد مرفوقا بمدير الشبيبة والرياضة ياسين سيافي، وكذا بعض المسؤولين المحليين والأمنيين، للوقوف على مدى جاهزية الباهية لاستقبال “الخضر” من أجل خوض لقاءين وديين، الأول يوم 23 سبتمبر أمام منتخب غينيا والثاني سيكون أمام منتخب نيجيريا في الـ27 من نفس الشهر، دون أن ننسى لقاء المنتخب المحلي بقيادة عبد المجيد بوقرة، والذي سيواجه وديا أيضا نظيره النيجيري للمحليين في 29 سبتمبر.

وقام في البداية الوالي بمعاينة أرضية ميدان ملعب ميلود هدفي، التي توجد في أحسن أحوالها بعد أن خضعت منذ نهاية ألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى عملية صيانة وتجديد حتى تكون جاهزة لاستقبال أشبال بلماضي، كما تفقد المسؤول الأول عن الولاية غرف تغيير الملابس، وتوفر الإضاءة على مستوى الجوانب الخارجية المحيطة بالمركب، إذ ظهر الوالي راضيا عن مستوى التحضيرات، مشددا على ضرورة توفير كل الظروف اللازمة ووضع زملاء القائد رياض محرز في أفضل الظروف باعتبارها أول مباراة للمنتخب الأول في هذا الملعب الجميل.

إلى ذلك، توجه بعدها الوالي نحو فندق “أزاد” الذي تم تشييده مؤخرا، ويعتبر من بين أفخم المنشآت الفندقية المتواجدة بوهران، والذي سيحتضن “الخضر” لمدة أسبوع كامل، وكان له اجتماع مع القائمين عليه، حيث حثهم على إنهاء كل الترتيبات اللازمة وعدم ترك أي مشكلة قد تعكر صفو إقامة بعثة المنتخب الوطني تحضيرا للقاءي غينيا ونيجيريا، وتلقى الوالي تطمينات من مالكي الفندق المذكور بأن تكون الأمور جاهزة وفي أعلى مستوى لاستقبال كتيبة “المحاربين”.

على صعيد آخر، قرر الناخب الوطني جمال بلماضي نقل التربص إلى وهران بدلا من إقامته على مستوى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى مثلما كان مقررا، ويعود السبب وراء ذلك لسوء أرضية الميدان التي لا تساعد إطلاقا على العمل بكل راحة، وأشارت بعض الأخبار إلى أن بلماضي كان غاضبا من الوضعية التي آل إليها عشب ملعب مركز سيدي موسى، وعبر عن استيائه من ذلك لمسؤولي الفاف، ومن المنتظر أن يحل “محاربو الصحراء” بالباهية وهران اليوم، على أن يغادروها مثل ما هو مبرمج يوم 28 سبتمبر المقبل.