الوالي يمنح الحمراوة مهلة لغاية الاثنين للكشف عن مصير 24 مليارا

فيما اختتم الفريق تربص مغنية الجمعة

ظهر والي وهران سعيد سعيود غاضبا خلال وبعد الاجتماع الذي عقده مع إدارة الحمراوة عشية الخميس بإقامة الباهية، بحضور الرئيس يوسف جباري، وعضو مجلس الإدارة نصر الدين بسجراري، والمدير الإداري للشركة رفيق شراك، بالإضافة إلى ممثلين عن الأنصار، وكذا مدير الشبيبة والرياضة ياسين سيافي، حيث لمس الوالي حالة الشقاق الكبيرة والهوة الموجودة بين المسيرين والمحيطين بالفريق، بعد ما شاهد الملاسنات الكلامية التي حدثت بينهم والاتهامات المتبادلة أمام مرآى ومسمع منه، وهو ما زاد من غضبه على الظروف التي يعيشها هذا الفريق الكبير رغم كل المجهودات التي بذلها.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها الوالي سعيود لوسائل الإعلام عقب نهاية الاجتماع كشف قائلا: “لا يمكن تقبل ما يحدث، وعلى كل طرف تحمل مسؤولياته، فسوء التسيير يخيم على الفريق منذ سنوات، أي قبل أن أتولى منصبي على رأس الولاية، لكن مؤخرا الأمور زادت عن حدها، فمن غير المعقول أن الفريق في أزمة مالية، وكان قريبا من السقوط، والمديونية وصلت لمستويات قياسية تمنعه حاليا من إجراء تعاقدات جديدة، وبعدها تقام جمعية عامة لرفع رأس مال الشركة، فهذه التصرفات غير مقبولة إطلاقا، لذا من واجبي أن أعقد جلسة استماع مع المسيرين، وتعيين خبرة لمعرفة كيفية سير الأمور داخل هذا الفريق.”

وواصل الوالي حديثه بالقول: “لقد كنت واضحا مع المسيرين، وأبلغتهم خلال الاجتماع بأنني سأمنحهم مهلة لغاية هذا الاثنين، بغية تقديم التقارير المالية، وكل الحسابات الضرورية للكشف عن مصير الأموال والإعانات التي قدمناها لهم الموسم الماضي، وفي حال لم يستجيبوا لمطلبنا، فسنكون مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبتهم عن آخر سنتيم، ففي الوضع الراهن ولا شركة يمكنها أن تأتي لتولي زمام أمور النادي، وكنت قد تحدثت شخصيا مع المدير العام لسوناطراك وحتى وزير الطاقة، وحاولت معهما، لكن الجواب كان واضحا، وحتى هيبروك نفت توقيع إعانة الـ15 مليار سنتيم، وإنما جمدتها بسبب عدم تقديم التقارير المالية.”

وفي ختام حديثه، صرح الوالي قائلا: “لقد منحت لإدارة مولودية وهران 24 مليار سنتيم في الـ14 مباراة الأخيرة فقط من عمر بطولة الموسم الماضي، بدون أن احتسب أموالا كبيرة أخرى قدمتها لهم قبل ذلك في عهدة الرئيس محياوي، وان شاء الله سأكشف لاحقا للرأي العام القيمة الإجمالية للإعانات حتى يكونوا في الصورة، لأن هؤلاء لم تعد لديهم أي مصداقية.”

وبعيدا عن المشاكل الإدارية، فقد اختتم يوم أمس فريق مولودية وهران تربصه التحضيري الصيفي المقام على مستوى مدينة مغنية وتحديدا بحمام بوحجر، والذي استمر لمدة 10 أيام كاملة، ويكون رفقاء القائد لقرع قد خاضوا مباراتهم الودية الثالثة أمس بمركب مبارك بوسيف أمام الفريق المحلي شباب عين تموشنت، وهو آخر اختبار لأشبال المدرب المؤقت عيسى كنان قبل خوض المباراة الرسمية الأولى في الموسم الجديد يوم 26 أوت الجاري في ضيافة أمل الأربعاء، علما وأن الحمراوة لعبوا سابقا لقاءين وديين أمام كل من شباب المشرية واتحاد مغنية، وتمكنوا من تحقيق انتصارين معنويين.