الوباء القادم قد يحدث قريبا.. الصحة العالمية تحذر

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول إلى الاستعداد لوباء مقبل محتمل قد يحدث قريبا.

ونقلت وكالة “رويترز”، الاثنين، عن تيدروس، تصريحه خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، الذي قال فيه إنه من المرجح أن يحدث الوباء قريبا محذرا بقوله: “لا يمكننا تأجيل هذا”، ودعا الدول إلى الاستعداد.

وأضاف: “إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟”.

وللإشارة تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر عشرة أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية.