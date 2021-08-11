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مختص في طب الأمراض الصدرية والتنفسية يصرح:

الوباء عرى الكثير من النقائص ونتوقع انخفاض الإصابات بداية من الأسبوع المقبل

الشروق أونلاين
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الوباء عرى الكثير من النقائص ونتوقع انخفاض الإصابات بداية من الأسبوع المقبل

قال الدكتور بلقفي رضا المختص في طب الأمراض الصدرية والتنفسية، الأربعاء، إن وباء كورونا عرى الكثير من النقائص، متوقعا انخفاض عدد الإصابات بداية من الأسبوع المقبل بعد بلوغ الذروة.

وصرح بلفقي في حوار لإذاعة سطيف الجهوية أنه تم تسجيل استقرار في الوضعية الوبائية في الأسبوع الجاري والذي قبله، متوقعا بلوغ الذروة وتراجع الإصابات بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن عدد الوفيات الكثيرة ليست لشراسة الفيروس ولكن لكثرة عدد المصابين، مشيرا إلى أنه بسبب ارتفاع عدد الاصابات بسلالة دلتا، شعرنا بأهمية الاوكسجين لانقاذ المرضى.

وأكد الدكتور أن هناك استعمال مفرط للأكسجين بسبب الخوف، مضيفا أن هناك بعض المرضى بمجرد ارتفاع في درجة الحرارة والاسهال يلجأون الى استعمال هذه المادة.

وفي هذا الصدد جدد المتحدث  تحذيره من أضرار استعمال الأكسجين بدون وصفة ومراقبة طبية، مؤكدا أنه قد يتسبب في العديد من التعقيدات الصحية.

 من جهة أخرى، قال ضيف إذاعة سطيف إن والوباء عرى الكثير من النقائص منها حاجة المستشفيات عبر الوطن الى مولدات الآوكسجين، مشيرا إلى حاجة الجزائر إلى مستشفيات بمواصفات دولية.

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التعليقات
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  • الهادي

    المشكلة في الجزائر هي غياب التخطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط !

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  • ابونواس

    ...حتى لاتتكرر النقائص.والمهازل...استعدوا للهجمة الرابعة المرتقبة للفيروس مثلما استنتج الأطباء والعلمء البيولوجيين في العالم....افتحوا عيونكم ولا تناموووووووووووو

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