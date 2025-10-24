الوجهة السياحية الجزائرية حاضرة في تظاهرتين دوليتين مطلع 2026

سيشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية في تظاهرتين سياحيتين دوليتين خلال شهر جانفي 2026، من أجل الترويج للوجهة السياحية الجزائرية.

ووفقا لما أفاد به الديوان الوطني للسياحة، يتعلق الأمر بكل من الصالون الدولي للسياحة (vakentiebeurs) بهولندا، والصالون الدولي للسياحية (Fitur Madrid) بإسبانيا.

ووجه الديوان دعوة للمتعاملين السياحيين الراغبين في المشاركة من وكالات السياحة والأسفار، الفنادق، الحرفيون… لملئ الاستمارة الخاصة بالمشاركة مرفقة ببطاقة تقنية مفصلة للمنتوجات والعروض المزمع تقديمها، وذلك قصد دراستها، في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025.