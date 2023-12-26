الوداد البيضاوي يرفض التخلي عن دراوي

كشف عبد المجيد البرناكي المفوض بتسيير شؤون نادي الوداد البيضاوي، عن رغبته في الحفاظ على وسط الميدان زكرياء دراوي لأطول مدة ممكنة في الفريق، مشيدا بإمكاناته ورافضا كل المقتحرات والكلام الذي قيل عن مغادرته الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وحرص البرناكي على مقابلة النجم الجزائري زكرياء دراوي وشدد له على أنه ركيزة أساسية ولا مساس به، تعقيبا على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية رحيله، حيث قال “الوداد ليس لديه أي استعداد للتفريط في دراوي مهما كلفه ذلك من ثمن، وسيعمل على تحصينه بشروط جديدة لضمان بقائه”.

ويعد دراوي أهم محترف حاليا بالفريق، ولم يتغيب سوى مباراة واحدة من أصل 33 منذ بداية الموسم، من أجل إراحته، غير أن الأخبار التي راجت حول رغبته في المغادرة لأسباب شخصية، جعلت وصيف كأس رابطة الأبطال الإفريقية الموسم الماضي، يسارع الخطوات من أجل تمديد عقده وقطع الباب أمام كل الفرق التي تسعى للتعاقد معه أبرزها ناديه السابق شباب بلوزداد.