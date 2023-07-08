الوداد المغربي يدخل السباق لضم بلايلي

الزمالك المصري والترجي التونسي يريدان خدماته

دخل فريق الوداد المغربي على خط المفاوضات مع الجزائري يوسف بلايلي، لاعب أجاكسيو الفرنسي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك والترجي التونسي لضم اللاعب أيضا.

وتحت عنوان «الوداد يُقارع الترجي التونسي للظفر بلاعب دولي جزائري»، فقد أوضح موقع «لو سبورت 360» المغربي، أن الوداد دخل على خط التفاوض مع المهاجم يوسف بلايلي، للتعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف الموقع: «بلايلي رفض الانتقال إلى نادي الترجي خلال الميركاتو الصيفي الحالي»، مبينا: «اللاعب رفض مقترحا أوليا للعودة إلى الترجي لخوض المغامرة للمرة الثالثة في مسيرته بعد 13-2014 و18-2019». وتابع: «إدارة النادي التونسي اقترحت مبلغا قدره مليون يورو في الموسم الواحد، فيما اشترط اللاعب أن يحصل على مبلغ أرفع وتحديدا 1.5 مليون يورو، فيما دخل الوداد بدوره على الخط أملا في الحصول على توقيع اللاعب الجزائري».

واختتم الموقع تقريره: «عرض فريق الوداد الرياضي لضم اللاعب المذكور لم يتجاوز 800 ألف يورو في الموسم الواحد»، في الوقت الذي يحاول الزمالك التعاقد مع اللاعب الجزائري لتعزيز صفوفه في الموسم الكروي الجديد، أملا في إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية مرة أخرى بعد انتكاسة الموسم الجاري 2022-2023.