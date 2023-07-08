-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
الزمالك المصري والترجي التونسي يريدان خدماته

الوداد المغربي يدخل السباق لضم بلايلي

ع. ع
  • 326
  • 0
الوداد المغربي يدخل السباق لضم بلايلي

دخل فريق الوداد المغربي على خط المفاوضات مع الجزائري يوسف بلايلي، لاعب أجاكسيو الفرنسي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك والترجي التونسي لضم اللاعب أيضا.

وتحت عنوان «الوداد يُقارع الترجي التونسي للظفر بلاعب دولي جزائري»، فقد أوضح موقع «لو سبورت 360» المغربي، أن الوداد دخل على خط التفاوض مع المهاجم يوسف بلايلي، للتعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف الموقع: «بلايلي رفض الانتقال إلى نادي الترجي خلال الميركاتو الصيفي الحالي»، مبينا: «اللاعب رفض مقترحا أوليا للعودة إلى الترجي لخوض المغامرة للمرة الثالثة في مسيرته بعد 13-2014 و18-2019». وتابع: «إدارة النادي التونسي اقترحت مبلغا قدره مليون يورو في الموسم الواحد، فيما اشترط اللاعب أن يحصل على مبلغ أرفع وتحديدا 1.5 مليون يورو، فيما دخل الوداد بدوره على الخط أملا في الحصول على توقيع اللاعب الجزائري».

واختتم الموقع تقريره: «عرض فريق الوداد الرياضي لضم اللاعب المذكور لم يتجاوز 800 ألف يورو في الموسم الواحد»، في الوقت الذي يحاول الزمالك التعاقد مع اللاعب الجزائري لتعزيز صفوفه في الموسم الكروي الجديد، أملا في إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية مرة أخرى بعد انتكاسة الموسم الجاري 2022-2023.

مقالات ذات صلة
إعجاب كبير من العرب بالجوهرة ميلود هدفي

إعجاب كبير من العرب بالجوهرة ميلود هدفي

باريس سان جيرمان يعلن رسميا التعاقد مع أسينسيو

باريس سان جيرمان يعلن رسميا التعاقد مع أسينسيو

11 ذهبية أخرى للجزائر في الألعاب العربية

11 ذهبية أخرى للجزائر في الألعاب العربية

الكوكي غادر رسميا.. والإعلان عن خليفته الأسبوع القادم

الكوكي غادر رسميا.. والإعلان عن خليفته الأسبوع القادم

شفاينشتايغر: بؤس منتخب ألمانيا سببه فلسفة غوارديولا العقيمة

شفاينشتايغر: بؤس منتخب ألمانيا سببه فلسفة غوارديولا العقيمة

والد صيّود: استغفلوا ابني وحطّموه ويوم التتويجات يقفزون لِالتقاط الصّور معه!

والد صيّود: استغفلوا ابني وحطّموه ويوم التتويجات يقفزون لِالتقاط الصّور معه!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد