الوداد المغربي يعلن تعاقده رسميا مع دراوي

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، تعاقده رسميا مع متوسط الميدان زكريا دراوي، قادما من شباب بلوزداد، في صفقة انتقال حر.

وقال الوداد في بيان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فايسبوك”: “فخورون بإعلان زكريا دراوي محاربا جديدا في صفوف الوداد.. مرحبا بك”.

وقال دراوي، في تصريح للصفحة الرسمية للوداد: “أتشرف بالانضمام لصفوف الوداد البيضاوي، وأطمح لحصد الألقاب والبطولات مع هذا الفريق العريق”.

وكان درواي قد شرع خلال الأسبوع الماضي في التحضير مع نادي الوداد البيضاوي، رفقة مواطنه إلياس شتي، قبل أن تعلن إدارة الوداد عن تعاقدها رسميا مع اللاعبين.