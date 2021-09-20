الوداد يحتفظ بثلاثة لاعبين فقط من الموسم الفارط

ميركاتو

احتفظت إدارة وداد تلمسان بثلاثة لاعبين فقط من تشكيلتها الخاصة الموسم الفارط، وذلك تحسبا للموسم الجديد 2021-2022 لكرة القدم، وهم: قائد الفريق زناسني والمهاجمان سماحي وعايشي، فيما تم تسريح بقية اللاعبين غير المرغوب فيهم، بينما قرّر آخرون المغادرة من تلقاء أنفسهم. وفضلا عن الثلاثي المذكور، قررت إدارة الوداد ترقية ما لا يقل عن خمسة لاعبين من الفريق الرديف وهم: شريف وقمادي ولكحل وبن عمراوي وقنيش..

مولودية وهران تتعاقد مع تسعة لاعبين

شرع رئيس النادي الطيب محياوي في عملية الانتدابات منذ بعض الوقت قبل أن يمر إلى السرعة القصوى في الأيام القليلة الماضية ما سمح له بالتعاقد مع تسعة لاعبين جدد آخرهم علاطي (مولودية الجزائر) وشادلي وكولخير (سريع غليزان) والحارسين صوفي (وداد تلمسان) ودلة كراشاي (جمعية وهران).

في حين غادر ما لا يقل عن 17 لاعبا، منهم من لجأ إلى لجنة المنازعات للحصول على وثيقة تسريحه ومنهم من رفضت الإدارة نفسها الاحتفاظ به.