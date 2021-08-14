الوزارة الأولى: تمديد الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على 40 ولاية  

الوزارة الأولى: تمديد الحجر لجزئي لمدة 15 يوما على 40 ولاية

قررت الوزارة الأولى، السبت، تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على 40 ولاية بداية من الأحد.

بيان الوزارة الأولى

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا – كوفيد ــ 19، والسلطة الصحية، قرّر السيد أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول وزير المالية، اعتماد التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).

وإذ تندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا – كوفيد ــ 19، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تعديل وتمديد الجهاز الحالي للحماية والوقاية .

ولهذا الغرض، فإن التدابير الآتية، المقررة لـمدة خمسة عشرة (15) يومًا، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 15 أوت 2021:

فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي:

يعدّل إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي ويمدّد كما يلي:

– يطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً (20h00) إلى غاية الساعة السادسة (06h00) من صباح اليوم الـموالي، على الولايات الأربعين (40) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، وأولاد جلال.

– لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الثماني عشرة (18) الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، الـمدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

– لا يخص إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي الـمناطق الـمتضررة من حرائق الغابات، و لا يشمل كذلك الـمواطنين الـمسخّرين في إطار عمليات مكافحة الحرائق وعمليات الإغاثة والتضامن.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.

فيما يخص حركة الأشخاص وتنقلاتهم:

– يمدّد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري، و النقل بالسكك الحديدية، و نشاط النقل مابين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

– يمدد إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرًا واضحًا لانتقال العدوى في الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية:

– أسواق بيع السيارات الـمستعملة،

– القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات،

– دور الشباب،

– الـمراكز الثقافية.

– يمدّد إجراء تحديد نشاطات الـمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع الـمحمول.

– يمدّد إجراء غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي، مع الإشارة إلى أن إجراء غلق الشواطئ يعني جميع الولايات الساحلية.

– يمدّد إجراء تعزيز تدابير الـمراقبة الـمطبقة على الأسواق العادية و الأسبوعية من قبل الـمصالح الـمختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

فيما يخص التجمعات العامة:

– يمدّد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

– يمدّد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به.

وحفاظًا على صحة الـمواطنين وتفادي انتشار العدوى، تكلّف مصالح الأمن بالسهر بكل دقة على تطبيق التدابير الـمقرّرة في هذا الـمجال، لاسيما الالتزام بالتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا -كوفيد ـ 19، والمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.