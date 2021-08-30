الوزارة الأولى: رفع إجراء تعليق نشاط نقل المسافرين أيام العطلة الأسبوعية

قررت مصالح الوزارة الأولى، الاثنين، رفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين، والنقل بالسكك الحديدية و ما بين الولايات أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

البيان الكامل

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

وإذ تندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تعديل وتمديد الجهاز الحالي للحماية والوقاية .

وجدير بالذكر أن التدابير الـمتخذة الآتي ذكرها، قد تقررت لفترة مدتها خمسة عشر (15) يوما، حيث ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 30 أوت 2021:

فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي:

يعدّل إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي ويمدّد كما يلي:

يطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة العاشرة ليلا (22h00) إلى غاية الساعة السادسة (06h00) من صباح اليوم الـموالي، على الولايات الأربعين ( 40 ) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، غرداية، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الـموالي، على الولايات الأربعين 40 الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، غرداية، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال. لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الثمانية عشر (18) الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، الـمدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

فيما يخص حركة الأشخاص وتنقلاتهم:

يرفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين، والنقل بالسكك الحديدية و ما بين الولايات أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

يرفع إجراء تحديد أنشطة الـمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات، بما يجعلها مقتصرة على البيع الـمحمول فقط، و ذالك في حدود 50% من القدرات و التقيد بالبروتوكولات الصحية.

يمدد على مستوى الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي، إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرا واضحا من حيث انتقال العدوى. ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية:

أسواق بيع السيارات الـمستعملة،

القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات،

دور الشباب،

الـمراكز الثقافية.

يمدد إجراء تعزيز تدابير الـمراقبة الـمطبقة على الأسواق العادية و الأسبوعية من قبل الـمصالح الـمختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية ومن تطبيق العقوبات التي ينص عليها التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

فيما يخص التجمعات والحشود العمومية:

يمدد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والإجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

يمدد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به.

وتكلّف مصالح الأمن بالسهر بكل دقة على تطبيق التدابير الـمتخذة من أجل الحفاظ على صحة الـمواطنين وتفادي انتشار العدوى.

وأخيرًا، تذكر الحكومة باستمرارية الخطر الكبير الذي يمثله انتشار الفيروس الـمرتبط بسلالة “دلتا”، وتدعو المواطنين، بهذا الشأن، إلى مواصلة التقيد بشكل صارم، بتدابير الوقاية وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والـمخصصة لـمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.