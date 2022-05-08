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الجزائر

الوزارة تحقق في وفاة غامضة لأستاذ بالعاصمة

نشيدة قوادري
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الوزارة تحقق في وفاة غامضة لأستاذ بالعاصمة
أرشيف

أوفدت وزارة التربية، الأحد، لجنة وزارية للتحقيق في ملابسات الوفاة الغامضة لأستاذ مادة الاجتماعيات بالعاصمة، في حين وقفت مؤسسات التربية بالعاصمة دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد.

علمت “الشروق”، أن لجنة وزارية أوفدتها وزارة التربية، إلى متوسطة وهيبة قبائلي ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة للتحقيق في وفاة الأستاذ بوشلاغم عبد الحليم، الذي فارق الحياة في ظروف اعتبرتها نقابات التربية ناتجة عن تعرضه لعنف لفظي وسلوكي من قبل أولياء تلاميذ داخل وخارج مؤسسته التربوية.

وأضافت المصادر بأن أفراد الجماعة التربوية بالعاصمة، قد وقفوا دقيقة صمت للترحم على روح الفقيد، مطالبين بالحد من الضغط والاعتداءات التي تطال الأستاذ لعدم وجود حماية وقانون يجرم هذه التجاوزات، وجددت النقابات مطالبة الوزارة بحماية الأستاذ من الاعتداءات اللفظية والجسدية عبر قانون.

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