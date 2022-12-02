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رياضة

الوزارة ترفع التجميد عن المساعدات المالية لكرة القدم المجمدة منذ 6 سنوات

الشروق الرياضي
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الوزارة ترفع التجميد عن المساعدات المالية لكرة القدم المجمدة منذ 6 سنوات
ح.م

رفعت وزارة الشباب والرياضة التجميد عن المساعدات المالية لفائدة كرة القدم الوطنية، والتي كانت مجمدة منذ سنة 2016, حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، الخميس, على موقعها الرسمي.

وأوردت الفيدرالية في بيان لها أن “رئيس الفاف أعلن رفع التجميد عن مساعدات وزارة الشباب والرياضة، والتي لم تستفد منها الاتحادية منذ 2016. وعلى إثرها يتقدم أعضاء المكتب الفيدرالي بتشكراتهم الى الهيئة الوزارية والسلطات العليا لدعمهم ومرافقتهم في هذا الإطار”.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع للمكتب الفيدرالي، المنعقد الأربعاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، برئاسة, جهيد زفيزف.

وأضاف المصدر أن “هذا الدعم من قبل الدولة، كان مسجلا في برنامج المكتب الفيدرالي خلال انتخابه على رأس الاتحادية بتاريخ 7 يوليو الفارط”.

من جهة أخرى، أخبر رئيس الفاف أعضاء مكتبه الفيدرالي أنه “سيتم التوقيع قريبا على العقد الجديد مع شركة صناعة الألبسة والعتاد الرياضي الألمانية آديداس”.

وسيتم تنظيم حفل في بداية سنة 2023 بمناسبة الامضاء على العقد مع آديداس”.

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