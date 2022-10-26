الوزارة تضبط عقد التظاهرات العلمية بالجامعات

اشترطت إرسال الملفات قبل 6 أشهر

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مديري الجامعات إيفاءها بالملفات الخاصة بالتظاهرات العلمية قبل ستة أشهر من عقدها، سواء كانت وطنية أم دولية بمشاركة أجانب.

وفي السياق، وضعت الوزارة مجموعة من المعايير الجديدة من أجل تنظيم التظاهرات العلمية على شكل ملتقيات وطنية ودولية على مستوى الجامعات .

وجاء في التعليمة الموجهة لرؤساء الندوات الجهوية ومديري الجامعات- تحوز الشروق نسخة منها- بأنه “في إطار تنظيم التظاهرات العلمية على مستوى المؤسسات الجامعية، يسرني إبلاغكم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بوضع مجموعة من الترتيبات المتعلقة بتنظيم التظاهرات العلمية”.

وحسب ذات التعليمة، فإنه ينبغي في حالة التظاهرات العلمية الوطنية، إرسال الملفات المتعلقة بها مباشرة إلى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من أجل إبداء الرأي بخصوصها .

ونفس الإجراء بالنسبة للتظاهرات العلمية الدولية بمشاركة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حيث ينبغي إبداء الرأي فيها من قبل المديرية.

وأضافت ذات التعليمة بأن الإجراء يمس أيضا التظاهرات العلمية الدولية بمشاركة الخبراء أو الأساتذة الأجانب، حيث يترتب على الجامعة إرسال الملف إلى مديرية التعاون والتبادل الجامعي من أجل إبداء الرأي بخصوصها.

ونبهت الوزارة إلى أنه ينبغي إرسال ملفات التظاهرات العلمية 6 أشهر على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

وجدير بالذكر أن الملتقيات الدولية كانت تتطلب موافقة من الوزارة قبل عقدها في أي جامعة ومركز بحثي، وهذا نظرا لمشاركة أساتذة أجانب فيها ومن دول مختلفة، وكان يحظر التعامل مع دول مشبوهة أو لا تربطها علاقات مع الجزائر أو باحثين مطبعين، فيما كان يتطلب عقد ملتقى وطني موافقة المجلس العلمي للكلية فقط.