الوزارة تطلب إعداد جداول التدريس باللغة الإنجليزية

تحضيرا للموسم الجامعي المقبل

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مديري الجامعات التحضير لجداول التدريس باللغة الانجليزية للسنة الجامعية المقبلة.

وأبرقت المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي بمراسلة لمديري الجامعات بتاريخ 7 أفريل الجاري – تحوز الشروق نسخة منها – من أجل مواصلة التدريس باللغة الانجليزية بعنوان السنة الجامعية 2024/2025 بالنسبة للسداسيات الأحادية (السداسي الأول والسداسي الثالث في أطوار الليسانس، مهندس دولة مهندس معماري، العلوم الطبية والبيطرة وكذا التعليم القاعدي بالنسبة للمدارس العليا).

ومن أجل ضمان السير الحسن للموسم الجامعي الجديد، طلبت الوزارة من مديري مؤسسات التعليم العالي العمل على تحضير جداول التوقيت بالنسبة للتدريس باللغة الانجليزية مع اختيار الأساتذة الذين يتحكمون في هذه اللغة وتحضير الأساتذة الذين لديهم قابلية للتدريس بها، مع موافاة الإدارة المركزية بالجداول بعد إتمام العملية لمتابعة سيرها من قبل المديرية العامة للتعليم والتكوين.

وتأتي هذه العملية في إطار التحضير للدخول الجامعي المقبل، بعد ما سبق أن انطلق التدريس باللغة الانجليزية بداية الموسم الجامعي الحالي، وتكوين الأساتذة سنة من قبل وهذا من أجل التحول اللغوي نحو لغة العلم الانجليزية من أجل الانفتاح على الجامعات العالمية، ومن أجل تحسين مرئية مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، وإعادة تصنيفها، فضلا عن تشجيع النشر العلمي باللغة الانجليزية وفي المجلات ذات السمعة العالمية.

وتتواصل عملية تكوين الأساتذة وطلبة الدكتوراه في اللغة الانجليزية سواء بالتسجيل في ليسانس ثانية أو في مراكز التعليم المكثف للغات ومنصة التعليم الوزارية عن بعد .