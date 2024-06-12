الوزارة تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة للحد من العنف في الملاعب

رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من العنف ومكافحته يؤكد:

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من العنف ومكافحته بوزارة الشباب والرياضة، مصطفى حساني، أن اللجنة بصدد إعداد إجراءات صارمة ضد المتسببين في أعمال شغب وعنف في الملاعب.

وأوضح حساني الذي نزل ضيفا على منتدى “المجاهد” انه بناء على مختلف التقارير المتعلقة بمجريات المقابلات الرياضية وبهدف الحد من السلوكيات السلبية سيتم اتخاذ “عقوبات صارمة ضد كل مناصر يحمل الشماريخ داخل الملعب، أو ينزل إلى أرضية الميدان، بالإضافة إلى المتسببين في المناوشات والعنف الذي يحدث داخل الملاعب”.

كما أكد أن بعض التدابير المستعجلة القابلة للتنفيذ والتي قد تقلل من السلوكيات غير الرياضية في الملعب قد تم اتخاذها، على غرار قرار فتح اكبر عدد ممكن من أبواب الملاعب أمام المناصرين لتفادي الازدحام واعتماد مركز أمن داخل المنشأة الرياضية وتكوين أعوان ملعب أكثر احترافية. وشدد المتحدث أيضا على ضرورة توعية الشباب من أجل المحافظة على الممتلكات العمومية والالتزام بالروح الرياضية من أجل الحفاظ على المرافق الرياضية.