الوزارة تعلن عن نتائج الدورة الأولى للتأهيل الجامعي

وفقا للنظام الجديد للترقية لأستاذ محاضر "أ"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج الدورة الأولى للحصول على التأهيل الجامعي.

وبموجب القرار رقم 1361 الصادر في 2 ديسمبر تم ترقية الأساتذة محاضرين ” ب” من مختلف التخصصات إلى مصاف أستاذ محاضر ” ب” وهذا وفقا للنظام الجديد الذي تم استحداثه من قبل الوزارة في إطار رقمنة القطاع.

ويأتي إعلان النتائج بعد شهر ونصف من فتح الدورة الأولى للترشح من أجل الحصول على التأهيل الجامعي، في الفترة من 18 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2021 ، فيما سيتعين على المترشحين غير المقبولين إيداع طعونهم حسب الرزنامة الخاصة بالدورة من 6 حتى 13 ديسمبر، على أن يتم دراسة الطعون من طرف اللجان الجهوية في الفترة من 14 حتى 19 ديسمبر، على أن تكون المداولات فيها يوم 20 ديسمبر.

ومعلوم أن القرار الجديد للتأهيل حدد عدة شروط للترشح منها أن يكون المترشح حائزا رتبة محاضر “ب” أو أستاذ بحث قسم “ب” مع إثباته لوضعية نشاط لثلاث سنوات على الأقل متتالية أو متفرقة في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات أخرى وهو الشرط الذي لم يكن موجودا من قبل، وحافظ القرار على شرط سنة واحدة بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه سواء علوم أو “ال أم دي” أو شهادة أجنبية معترف بها، وشرط إلزامية نشر مقال واحد على الأقل في مجلة حسب ميدان كل مترشح، كما يشترط أن يكون المترشح كمؤلف أول في مقال واحد على الأقل ويؤخذ بعين الاعتبار المقال المرسل والمنشور بعد مناقشة الأطروحة على أن يكون خارج موضوع الأطروحة أي ليس جزءا منها.