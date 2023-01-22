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الوزارة تفتح مشاورات حول رفع ليسانس إلى 4 سنوات وإقرار الشهادة المزدوجة

الشروق أونلاين
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الوزارة تفتح مشاورات حول رفع ليسانس إلى 4 سنوات وإقرار الشهادة المزدوجة
أرشيف
وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في عقد لقاءات مع الأسرة الجامعية لبحث مقترح مشروع تمديد التكوين  ليسانس لـ 4 سنوات وإقرار الشهادة المزدوجة.

وأوضحت الوزارة، الأحد، في بيان لها أنه “في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى عصرنة الجامعة لاسيما على الصعيد البيداغوجي، شرع فريق العمل المكلف بهذه العملية، من خلال تشكيل لجان للتفكير والاقتراحات، في عقد لقاءات مع الأسرة الجامعية.

وأضاف البيان أنه على ضوء هذه اللقاءات، سيتم عرض النتائج الأولية لهذه العملية بخصوص المشاريع المتعلقة بـ”إعادة تنظيم ميادين التكوين، استحداث أقطاب جامعية، تحضير شهادة مزدوجة، إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس لأربع (4) سنوات”.

وخلص البيان إلى أن “كل لقاء مع فواعل المؤسسة الجامعية، سيكلل بوضع حوصلة تضم جميع الملاحظات والاقتراحات المنبثقة عنه”.

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